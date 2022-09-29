徐薇曝25歲時「南陽街仙女教師」舊照！網友驚：超凍齡
台灣補習文化興盛，許多民眾都在學生時期補國、英、數三大重要科目，而昨（28）日是一年一度的教師節，在補教界頗負盛名的英文徐薇老師，便在臉書上公布自己30年前的照片，貼文一出引起許多學生的注意，紛紛大讚徐薇凍齡的面容，並祝她教師節快樂。
徐薇昨日於臉書發文，分享自己30年前於台北有名的補習街南陽街所拍攝的照片，畫面中能看到徐薇留著一頭捲捲長髮，戴著珍珠耳環，身著白衣、白裙，看起來仙氣十足，她本人也搞笑附註「感謝當年的學生留下了珍貴的照片！25歲的小薇走的是清純玉女路線」，接著感嘆「我真的桃李滿天下喔」、「歲月是把殺豬刀耶」、「我很高興當老師啊」。
該文引來大批學生留言「教師節快樂！」，不少人對徐薇的容貌表達驚嘆，「老師太凍齡了啦！」、「老師真的是美女」、「很久以前我也有去南陽街上過老師的課，印象中您外型就跟照片一樣」、「老師都沒變」、「溫柔的老師，我在儒林有上過您的課，沒想到當時老師好年輕啊，是姐姐」。
有網友認為徐薇25歲時的模樣，跟她的兒子大成幾乎一模一樣「跟大成簡直一模一樣」、「真的像女版大成！！！ 雙胞胎」、「根本是大成戴假髮的樣子」、「不看頭髮就是大成的翻版」。 （編輯：李惠婷）