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指蔣萬安亂開芭樂票　林楚茵舉「蔣經國言論」嘲諷

▲蔣萬安參選以來爭議不斷，提政見也連續被指出，沒有搞清楚中央與地方的權責。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲蔣萬安參選以來爭議不斷，提政見也連續被指出，沒有搞清楚中央與地方的權責。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-29 10:34:302022-09-29 10:56:59

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日表示，當選要推動「寵物保險定型化契約」，陳時中發言人、民進黨立委林楚茵今（29）日表示，蔣萬安搞不清楚中央地方權責有別，如果要推寵物保險，當立委就可以向金管會提案質詢；林楚茵大酸，蔣經國曾說「今天不做明天就會後悔」，蔣萬安當立委不做，卻說要等當台北市長再做，甚至沒資格做，這種政見騙得了自己，騙不了台北市民，蔣萬安還是回到立法院好好當立委。

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▲林楚茵批評柯文哲遇到事情只會閃躲，副市長黃珊珊更將市府當作競選團隊，質疑這樣城市要怎麼進步。（圖／記者黃宣尹攝）
▲林楚茵表示，蔣萬安提政見搞不清楚中央與地方權責，立委表現不及格，現在努力還來得及。（圖／記者黃宣尹攝）
林楚茵表示，蔣萬安上次提出新創三箭政策，慘被她揭發非地方權責，昨天蔣萬安又說選上市長要推動「寵物保險定型化契約」政見，再次搞不清楚中央地方權責有別，一錯再錯。

林楚茵進一步說明，蔣安若要推寵物保險，保險屬於金融服務業，主管機關是金管會，不是台北市政府；另外，定型化契約訂定也要找中央主管機關，同樣不是地方權責。依據《消費者保護法》第17條，訂定定型化契約應記載不得記載事項的權責，同樣屬於中央主管機關，不是地方政府。

林楚茵表示，簡單來說，想推動「寵物保險定型化契約」，當立委就可以向金管會提案質詢，再套一句蔣經國名言「今天不做明天就會後悔」，你當立委不做，卻說要等當台北市長再做，甚至還沒資格做，只會亂開芭樂票，這種政見騙得了你自己，騙不了台北市民。

林楚茵大酸，蔣萬安想推這個政策，就回來好好當立委，立委表現不及格，現在努力還來得及。

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