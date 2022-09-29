指蔣萬安亂開芭樂票　林楚茵舉「蔣經國言論」嘲諷

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨日表示，當選要推動「寵物保險定型化契約」，陳時中發言人、民進黨立委林楚茵今（29）日表示，蔣萬安搞不清楚中央地方權責有別，如果要推寵物保險，當立委就可以向金管會提案質詢；林楚茵大酸，蔣經國曾說「今天不做明天就會後悔」，蔣萬安當立委不做，卻說要等當台北市長再做，甚至沒資格做，這種政見騙得了自己，騙不了台北市民，蔣萬安還是回到立法院好好當立委。
林楚茵表示，蔣萬安上次提出新創三箭政策，慘被她揭發非地方權責，昨天蔣萬安又說選上市長要推動「寵物保險定型化契約」政見，再次搞不清楚中央地方權責有別，一錯再錯。
林楚茵進一步說明，蔣安若要推寵物保險，保險屬於金融服務業，主管機關是金管會，不是台北市政府；另外，定型化契約訂定也要找中央主管機關，同樣不是地方權責。依據《消費者保護法》第17條，訂定定型化契約應記載不得記載事項的權責，同樣屬於中央主管機關，不是地方政府。
林楚茵表示，簡單來說，想推動「寵物保險定型化契約」，當立委就可以向金管會提案質詢，再套一句蔣經國名言「今天不做明天就會後悔」，你當立委不做，卻說要等當台北市長再做，甚至還沒資格做，只會亂開芭樂票，這種政見騙得了你自己，騙不了台北市民。
林楚茵大酸，蔣萬安想推這個政策，就回來好好當立委，立委表現不及格，現在努力還來得及。