Q3十大爆紅台股！威盛與宏達電雙入榜　車用燿華不遑多讓

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威盛憑藉自家研發的Mobile 360系列智慧車載安全系統，以及工業自動化解決方案將挑戰全球超過3億輛的商用車市場，創今年8月單月營收9.8億元、年增率達69%表現亮眼；而同為威盛集團的宏達電則躍進本季爆紅榜第四名，上半年毛利率提高至38.5%，接下來能否順利完成從硬體轉型為軟硬體、平台和解決方案全方位整合佈局，成為投資人關注焦點。
致力於車用產品的燿華，本季登上爆紅榜亞軍。受惠於電動車銷售持續高成長，第二季單季稅後EPS 0.4元帶動轉虧為盈，8月單月營收年增率更是達到84%。同樣是汽車電子大廠的胡連，受惠於今年8月單月營收年增率達到驚人的65%，以及今年上半年稅後EPS達3.12元，使得三大法人連番進場追捧，本季排行第十。
本季爆紅榜中，兩檔生技業黑馬健喬、中天分別位居第三、第五位，在企業經營上各擁有特定題材，健喬秉持「自身成長、策略聯盟、持續併購」三大策略擴大公司規模並提高營利；中天生技則逐漸轉型成控股公司，並與旗下子公司分進合擊的經營模式，如與合一生技合作研發廣效性抗新冠病毒小核酸藥物，此外中天也同時進行多項轉投資，包含棉花田生機、鑽石生技和新耀生技等子公司。
本季電子半導體產業熱度回升，半導體類股如建漢、虹堡、晶心科、中光電，多角化經營各有投資人關注的焦點。其中建漢深耕低軌道衛星產品多年，近期低軌道衛星更因新冠疫情及烏俄戰爭的議題一再發酵，順勢將營收轉虧為盈入榜排名第六。虹堡受惠於疫情影響，順勢打造實體通路智能化的新形態，為客戶整合更多商業解決方案以提高黏著度，排行第七。晶心科預估第四季車用晶片即將上市，新產品市場表現備受投資者關注，位居第八名。面板廠中光電，上半年聚焦以光學技術及背光模組技術研發高附加價值產品提高獲利表現，排名第九。
ETF榜單方面，高股息商品本季深獲投資者青睞，前五名就有四檔高股息類型ETF。由於歷經七、八月除權息旺季，投資人有感於股市變動劇烈積極尋求資金避風港，因此高股息ETF普遍被視為防禦型標的；本季拿下ETF榜首的中信中國高股息，雖受地緣政治和疫情夾擊較為疲弱，但中國政府透過貨幣政策舒緩資金壓力，同時祭出基建方案拉抬需求，再次受到投資人矚目。而相同屬性的富邦特選高股息30、國泰永續高股息及元大高股息，則分居第二、四、五名。
而第三季爆紅ETF榜唯一非高股息類是富邦台50，這檔市值型ETF主要追蹤台灣50指數，不僅整體費用率較低、同時上市十年來繳出年化報酬率12.3％的成績，低門檻高報酬的特質也持續吸引投資人的關注。