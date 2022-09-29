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行政院宣布10/13國境解封　「0+7」上路、取消觀光禁團令

▲行政院宣布第二階段邊境解封將在10月13日上路。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.29）
▲行政院宣布第二階段邊境解封將在10月13日上路。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.29）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-29 11:05:552022-09-29 11:06:49

行政院長蘇貞昌今（29）日主持行政院會，會中由衛福部報告「COVID-19疫情現況及開放準備」，說明從今起開始進行第一階段邊境管制措施，包括入境總人數提升為每周6萬人次、取消入境唾液PCR檢測、開放「3+4」自主防疫處所為1人1室，第二階段「0+7」將在10月13日上路。

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蘇貞昌於會中指出，評估疫苗、快篩與藥物後，今日起正式實施第一階段邊境管制措施，經過這一周的觀察後，如指揮中心研判與掌握中，本周相較上一周確診數下降百分之三，昨天也特別前往桃園國際機場視察整備作業情形，台灣將繼續朝穩健開放邁進。

衛福部表示，全球疫情持續趨緩，惟仍顯嚴峻，本土疫情則處於高原期，BA.5已佔上週所有定序個案的80%以上，應持續密切關注重症高風險族群，並加強保護幼兒、長者及原住民等弱勢及脆弱族群，積極落實相關防疫及應變工作。

衛福部說明，邊境管制措施第一階段調整將自明日開始，提升入境總量並恢復互惠免簽證，同時取消入境PCR檢測，改以發放4劑快篩試劑，且開放3天檢疫及4天自主防疫處所為1人1室，於入境日及第3天檢疫期滿時快篩。

衛福部指出，第二階段預計於10月13日實施，放寬入境人員免居家檢疫，改採7天自主防疫，維持快篩發放對象及劑數，改於入境當天或自主防疫第1天及有症狀時快篩，如自主防疫期間外出需有2日內陰性結果。

在維護民眾健康部分，包含莫德納次世代雙價疫苗等各種疫苗均陸續到貨且目前供應充足，請各部會與地方政府共同合作加強宣導，提升疫苗接種率，為脆弱族群建立足夠免疫保護力；此外也請民眾於有症狀時即時快篩，才可在確診後及早用藥治療。另持續監測專責ICU病床收治狀況，適時調控開設比率，確保醫療照護工作運作順暢及醫療量能。

衛福部呼籲，疫情已進入最後關鍵階段，在各地方政府一同努力下，疫苗接種人口涵蓋率第一劑已超過93%、第二劑已超過87%；65歲以上長者第一劑亦已超過87%、第二劑已超過84%。未來邊境及防疫措施逐步開放，請國人一起同心協力，儘速完成疫苗接種、做好個人防護、落實相關防疫措施，才能度過疫情，邁向正常生活。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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