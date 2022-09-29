太香了！林襄「髮香卡」炒價破7萬 甜曝進軍日本喜訊
樂天桃猿啦啦隊的周邊商品「樂天女孩卡」相當搶手，今年甫開放預購，就掀起搶購熱潮，半小時內隨即完售，想買還未必能搶到。最具人氣的女神林襄，去年推出的個人髮香卡，據傳5張都被同一人買走，現在喊價到一張7萬多元，炒價誇張程度讓林襄本人都很驚訝，在IG限時動態分享該則新聞。
在IG擁有136萬人追蹤的林襄，網路話題不斷，人氣節節升高，10月即將舉辦的樂天「辣酷甜趴」，她所屬的表演區域門票被秒殺，人人都想去現場一睹她的風采。這股「超襄風潮」也風靡海外，林襄昨宣布第二本寫真書《與你襄愛》推出日文版，讓日本球迷也能欣賞，她還拍攝影片小秀了幾句日文問候語，很期待到日本與粉絲見面。
樂天女孩們因為參加《全明星運動會4》飽受批評，包括紅隊的陳伊、陳怡叡Yuri事後都難過落淚，發文表示會繼續努力，在賽場上爭取表現機會。而黃隊的隊長壯壯，則因為訓練過度，身體滿布瘀青，擔任黃隊經理的林襄在IG表示，「有夠像被家暴的手，心疼壯壯，太辛苦了吧」，以愛心符號安慰隊友。對於網友對她的惡意批評，林襄引用郭台銘的話抒發心情，表示「沒必要去解釋和澄清，因為懂你的人，永遠相信你」。