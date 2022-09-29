限三天！全家霜淇淋、酷繽沙買1送1　加碼「拿鐵買3送3」

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📌優惠2：本周末三天到全家買大杯經典美式（45元），特價2杯55元、相當於6.1折，可選擇一次帶走兩杯，或是第二杯存APP寄杯，每人最多可購買5組共10杯，開放跨店領取且無兌換期限。適逢10月1日全盈會員日，全家APP隨買跨店取使用全盈+PAY支付，買中杯經典拿鐵享買3送3，單日限量快閃。
📌優惠3：店長群組最夯的「康康5」活動，這周祭出杜老爺淇淋巧酥甜筒、水蠻牛維他命B氣泡飲、BEKIND堅果棒、金家ㄟ聯名酷繽沙（柚子金萱茶／香蕉牛奶布朗尼任選）買一送一。此外，大杯經典美式2杯55元、平均單杯28元；花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵2件99元，相當於6.2折，另有迷你威士忌第2件10元，平均單罐40元。
7-ELEVEN響應國際咖啡日，即日起至10月2日前，在門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元，最低5.7折起。每日另有限量濃萃美式（50元）買7送7、濃萃拿鐵（60元）買5送2限時活動；精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！