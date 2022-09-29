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限三天！全家霜淇淋、酷繽沙買1送1　加碼「拿鐵買3送3」

▲全家周末優惠推出霜淇淋、酷繽沙買一送一，每月1號全盈會員日再加碼中杯經典拿鐵買3送3。（圖／業者提供）
▲全家周末優惠推出霜淇淋、酷繽沙買一送一，每月1號全盈會員日再加碼中杯經典拿鐵買3送3。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-09-29 11:08:532022-09-29 11:48:02

2022年即將進入最後一季，秋天腳步正式到來，迎接秋高氣爽的周末，全家宣布明（30）日起至10月2日開跑三天周末優惠，本周「康康5」多達7件商品促銷，包含指定酷繽沙買一送一、大杯經典美式2杯55元，高人氣的霜淇淋買一送一也沒少，且適逢每月1號的全盈會員日，10月1日更有單日限定，中杯經典拿鐵加碼買3送3，《NOWnows》整理3大優惠重點一次看。

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📌優惠1：周末三天用全盈+PAY買霜淇淋，不限口味皆買1送1，全家預計下周換檔新口味，喜愛東方美人茶霜淇淋的粉絲趕緊吃最後一波。此外，APP隨買跨店取使用全盈+PAY付款，FMC檸檬梅醋飲、饗米法國松露條餅、威德保健飲品系列全面買一送一。

▲全家去年首次推出東方美人茶霜淇淋，單月賣出86萬支，9月5日起再度回歸開賣。（圖／業者提供）
▲去年首賣單月就狂銷86萬支的東方美人茶霜淇淋，預計下周會換檔新口味，趕緊把握最後一波買一送一。（圖／業者提供）
📌優惠2：本周末三天到全家買大杯經典美式（45元），特價2杯55元、相當於6.1折，可選擇一次帶走兩杯，或是第二杯存APP寄杯，每人最多可購買5組共10杯，開放跨店領取且無兌換期限。適逢10月1日全盈會員日，全家APP隨買跨店取使用全盈+PAY支付，買中杯經典拿鐵享買3送3，單日限量快閃。

📌優惠3：店長群組最夯的「康康5」活動，這周祭出杜老爺淇淋巧酥甜筒、水蠻牛維他命B氣泡飲、BEKIND堅果棒、金家ㄟ聯名酷繽沙（柚子金萱茶／香蕉牛奶布朗尼任選）買一送一。此外，大杯經典美式2杯55元、平均單杯28元；花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵2件99元，相當於6.2折，另有迷你威士忌第2件10元，平均單罐40元。

▲全家超商9月30日至10月2日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
▲全家超商9月30日至10月2日加碼「康康5」。（圖／業者提供）
7-ELEVEN響應國際咖啡日，即日起至10月2日前，在門市買特大杯美式（60元）、大杯冰燕麥拿鐵（75元）、脆酷摩卡咖啡（65元），同品項、同價位第二杯10元，最低5.7折起。每日另有限量濃萃美式（50元）買7送7、濃萃拿鐵（60元）買5送2限時活動；精品美式（80元）、精品拿鐵（90元）同品項買7送7。

▲7-11響應國際咖啡日，推出濃萃美式、精品美式、精品拿鐵三款飲品買7送7。（圖／業者提供）
▲7-11響應國際咖啡日，推出濃萃美式、精品美式、精品拿鐵三款飲品買7送7。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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