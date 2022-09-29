影／工作倦怠就來高雄玩！高雄2年拚4年活動屢獲國際大獎

在氣氛沉悶的辦公環境中，沉浸在音樂祭無法自拔的女同事，以吶喊聲唱出拍謝少年的《暗流》「聽咱的歌聲、共阮的故事」歌詞；辦公桌下的「大吉虎」小提燈閃爍，搭配同事穿著海灘褲、夾腳拖打節拍的雙腳。這是高雄市長陳其邁今 (29) 日發表「緊看邁」系列短片喚醒民眾對這兩年來、高雄各項精彩活動的回顧，進一步行銷即將登場的台灣設計展及跨年。

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▲透過辦公室女員工苦悶吶喊，鼓動大家工作倦了就來高雄。(圖／高市府提供)

高市府表示 ， 疫情期間市府團隊秉持「兩年拚四年」的精神，堅持以線上線下各種方式辦理高品質、高規格的大型活動，如跨百光年、國慶煙火、 2022 台灣燈會在高雄、 2022 臺灣文博會及台灣設計展等，以城市的尺度展現高雄特殊在地文化、藝術設計及海港特色。

▲辦公桌下的「大吉虎」小提燈閃爍，搭配同事穿著海灘褲、夾腳拖打節拍的雙腳，希望喚醒民眾對高雄燈會的記憶。(圖／高市府提供)

近日 2022 高雄燈會再傳捷報，「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車雙雙榮獲德國紅點設計獎，對於 2022 台灣設計展團隊給予極大的鼓舞與振奮。

熱鬧繽紛的暑假剛結束，高雄即將迎來台灣設計展的浪潮，面對城市轉型，高雄市政府不僅致力於產業、科技以翻轉傳統工業形象，並在疫情期間透過各項大型活動、展演，凝聚市民城市認同感，其中 2022 台灣燈會在高雄最具代表，迄今已累積 20 項國際大獎，成功帶領高雄站上國際舞台。