謝國樑找葉匡時挺Gogoro政見 林右昌斥可笑、羞辱基隆人
國民黨基隆市長參選人謝國樑今日邀請前交通部長葉匡時到基隆市議會，替其「免費送青年人Gogoro機車政策」背書，引發論戰。基隆市長林右昌今（29）日表示，謝國樑忘了葉匡時在擔任交通部長期間，被市議會列為不受基隆歡迎人物，還發正式公函去交通部抗議，那時謝國樑還是基隆市的立法委員，謝國樑今天此舉不但可笑，而且嚴重羞辱基隆人。
林右昌表示，葉匡時在2014年8月國民黨執政時期，被當時的市議會提案，列為不受基隆歡迎人物，而且還是由國民黨議員率先提案，不分藍綠黨派支持，由市議會正式通過。因為葉匡時擔任交通部長時，對基隆交通政策非常不友善也不支持，不但把基隆講得非常落後，也不重視；不但如此，當港務公司把要給基隆的開發回饋金從14億元大幅降到4億元，葉匡時還反對把4億元回饋金給基隆，謝國樑是當時的立委，已然失職，對不起基隆人。
林右昌說，實在想不到謝國樑居然找一個對基隆如此惡劣的葉匡時，被基隆市議會列為不受歡迎人物來替他的「免費送Gogoro政策」背書，不僅是請鬼拿藥單，也證明了他真的是無能。
而有關謝國樑提出的「免費送Gogoro政策」，林右昌表示，不要欺騙年輕人，當初說的就是Gogoro，「除了Gogoro，其他什麼都不要」。林右昌說，謝國樑今天是想公然綁架國民黨團，一起掏空基隆，國民黨議員好可憐，議員根本不知道今天要幹嘛，大家在議會辛辛苦苦審一百、兩百萬元的預算，一個gogoro政策要搞掉20幾億，這樣的錢能做多少建設啊。
林右昌說，基隆的財政不能夠讓富公子謝國樑如此亂揮霍，這種不負責任的參選人大家應該唾棄。