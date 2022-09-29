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口罩令解禁？王必勝：社區低度流行才解封

▲外界關注國內口罩令何時解禁，王必勝回應疫情要達到社區低度流行後，才有相關解封措施。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.29）
▲外界關注國內口罩令何時解禁，王必勝回應疫情要達到社區低度流行後，才有相關解封措施。（圖／記者陳威叡攝，2022.09.29）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-29 11:28:43

行政院今（29）日宣布10月13日邊境管制措施第二階段上路，包括「0+7」入境免居隔、每周入境人次15萬人次、開放免簽證國家入境與取消觀光禁團令；外界關注口罩令何時解封，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝指出，目前還沒到解禁階段，疫情要達到社區低度流行後，才有相關解封措施，預計會分階段進行，但不會一次性的開放。

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對於口罩解禁，王必勝坦言，目前還沒有討論到口罩解禁，可以討論但

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
疫情還沒到該階段，要達到社區低度流行後，才有相關解封措施，預計會分階段進行，不會一次性的開放。

媒體提問國外觀光客來台是否也要服從口罩令，王必勝解釋，外國人入境全部都要遵守相關規定，原則上以勸導為主，透過旅行社或導遊去宣導，希望大家都能自主配合，疫情到這個階段自主防疫非常重要，但不會用很嚴格的方式去處理。

行政院發言人羅秉成補充，國內疫情沒有降級，口罩令不分國人或外國人都需遵守，且台灣口罩供應充足，若違反防疫規定，基於平等原則，不會有例外。

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