高鐵國慶訂票達30萬張！官網增安心乘車專區

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專區中特別介紹高鐵車廂配置的高效率「循環換氣裝置」，在列車運行中及停靠時，均可不斷引進車廂外的新鮮空氣至車廂內。「循環換氣裝置」平均約7分鐘即可完成一次全車廂的空氣置換，透過持續引進車外的新鮮空氣，再於空調系統中經過兩道過濾程序後進入車廂內，同時將車廂通道及廁所內品質較差的空氣優先排出車外。台灣高鐵公司亦持續定期清潔並更換濾網，為車廂內的空氣品質以及旅客健康把關，提供清新、乾淨、舒適的乘車環境。
此外，在「災害預防」頁面中，也針對民眾關心的地震及地層下陷預防等議題進行說明，除了透過圖片解說高鐵系統的防災應變機制外，更以懶人包的方式，呈現台灣高鐵公司針對地層下陷所採取的因應措施，同時呼籲各界配合政府政策，停抽地下水以減緩地層下陷的速度；而在「服務設施」頁面，則羅列高鐵車站及列車提供的各種旅客安全設備及服務項目，其中無障礙服務及親子友善設施，更是台灣高鐵致力營造友善服務的具體展現！至於在「鐵路安全」頁面，則不僅有「自動列車控制系統」（ATC）的說明介紹，也包括「高鐵沿線毗鄰設施及物品管理」等安全知識，希望旅客了解後，進一步協助維護行車安全。
自疫情爆發以來，台灣高鐵公司積極配合政府防疫措施，落實車站及列車之清潔消毒，透過替每一位進站、搭車的旅客量測體溫，以及落實全程配戴口罩等措施，致力營造「搭高鐵．更安心」的乘車環境，期盼每一位旅客從踏進高鐵車站的那一刻起，就能享受安全、舒適、美好的高鐵旅程。