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0+7上路前雄獅搶先推「免費辦護照」　日韓泰最低2萬有找

▲雄獅旅遊歡慶解封，今起推出報名指定商品「免費辦護照」，日韓泰等行程最低2萬有找。（NOWnews資料照／記者呂炯昌攝.2021.01.07）
▲雄獅旅遊歡慶解封，今起推出報名指定商品「免費辦護照」，日韓泰等行程最低2萬有找。（NOWnews資料照／記者呂炯昌攝.2021.01.07）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-09-29 11:55:45

終於等到今天！行政院今（29）日正式宣布防疫新制「0+7」將於10/13正式上路，除此之外更取消入境居家檢疫、解除旅遊業者禁團令等等，可說是防疫近3年來最重磅的好消息。國內旅行社龍頭雄獅旅遊發現，不少國人這3年護照可能也已經過期，開第一炮推出「免費辦護照，出國趴趴造」活動，凡於11/30前凡報名付訂雄獅指定國外團體旅遊商品（限2023年3月20日前出發），就可享免費辦理護照服務，現省1,800元護照費，活動名額無上限！另外，雄獅旗下包含日韓、東南亞、美加等商品皆已上架販售，最低2萬有找，眾多好康瞄準想搶第一波出國的民眾！

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雄獅旅遊今正式宣布0+7上路後搶開第一炮推出優惠活動，包含日、韓、泰等多個國家商品，像是「解封首爾時尚購物小旅行4日」每人最低價19,900元起，搭乘松山－金浦來回班機，大啖懷念的韓國美食；還有國人最愛的日本，「旅天下解封冬季北海道函館5日」保證入住3晚溫泉飯店，還有機會參加洞爺湖燈節祭、札幌白色燈樹節等冬季限定祭典，每人最低29,900元起；「解封經典享趣輕奢華泰國5日」每人最低29,999元起，保證無購物行程、入住1晚文華東方酒店，再加碼送價值1,200元泰國觀光簽證費用。除了這麼多好康行程，雄獅還加碼大放送，即日起至11月30日報名2023年3月20日出發雄獅指定國外團體行程商品，就可享免費辦理護照服務，現省1,800元，活動名額無上限。更多詳情可上雄獅旅遊官網查詢。

由於日本旅遊是國人重點，雄獅旅遊表示，已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等。旅途中若旅客遇到任何問題，當地還有雄獅東京公司備援，提供旅客旅遊諮詢、行程安排、日本防疫保險等服務，還有中文協助，讓旅遊品質更有保障。

▲雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等。（圖／雄獅旅遊提供）
▲雄獅旅遊已取得日本航線約近3萬席次，同時與華航、台灣虎航談妥包機合作，主打滑雪、泡湯、跨年、農曆新年假期等。（圖／雄獅旅遊提供）
▲日韓、東南亞、美加等商品皆已在雄獅官網上架販售，最低2萬有找，超多好康快來當第一波省省衝！（圖／雄獅提供）
▲日韓、東南亞、美加等商品皆已在雄獅官網上架販售，最低2萬有找，超多好康快來當第一波省省衝！（圖／雄獅提供）

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