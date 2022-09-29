成大榕園新風景 織蔭──機械手臂仿「森」木構　

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「織蔭（Interlace Forest）」的設計概念是從成大知名地標-榕園成群的樹林意象出發，以 8 棵同質卻形態互異的樹狀結構組成簇群，企圖展現出科技與藝術相結合的仿生構築。為了模擬原生樹林枝幹交錯的自然美感，「織蔭」除了使用仿生的演算法來模仿樹木生長的生成邏輯，更結合機械手臂發展出多向度的木榫工法，團隊11人花了 4 個月的時間才完成。
沈揚庭表示，多向度木榫工法有別於傳統木榫工藝的垂直角度，可以讓木條嵌合達到人工無法放樣的精準多向角度，讓筆直的木條能夠以最自然的型態嵌合在一起。由於機器參與設計與製造過程，得以節省放樣，並為了順利建造而不得不修改原初設計等的傳統建築工序。如何讓「織蔭」具有迅速組裝的優勢，只需簡單的工具，按照編號依序組裝就能完成作品；因此，設計團隊的另一實踐場域則移至雲林口湖鄉的成龍溼地社區。團隊以類似「織蔭」的構法在雲林成龍溼地社區搭建一座休憩用的木座涼亭，其新穎的木構角度，結合漁網、紅樹林等漁村、濕地元素，建立當地鮮明的特色印象，吸引民眾爭相觀賞。
從「織蔭」可以看見其最上方 8 棵木作樹叢以一個共平面平整的收合成共構的樹冠，既整理了人造森林的上層邊界，也讓觀察者更能直觀的參照自然與人為之間的對比。「以樹木為意象的樹狀建築展現卡榫結構的創新構法，在成大榕園一隅創造一座科技藝術的木作森林。
沈揚庭表示，實作的過程十分有趣，能夠讓學生從無到有的實際參與人機協作的工作流程，並實地演練解決複雜問題的歷程。「織蔭」落腳於成大光復校區榕園旁的圓環角落，9 月 13 日正式開幕，同時發表同名書籍「Interlace Forest」，詳實記載了 6 位學生如何從各自提出設計概念，到評圖選出一個方案，並且共同完成實作的學習歷程。