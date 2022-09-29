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每坪14萬天幕竟是違章？鄭寶清：天價遮雨棚

▲鄭寶清指出，市府花了10億元在各地建造40多座的天幕，每坪造價高達14萬元，比建豪宅還要貴，但卻是沒有建照和使照的大違建。（圖／記者李春台攝，2022.09.29）
▲鄭寶清指出，市府花了10億元在各地建造40多座的天幕，每坪造價高達14萬元，比建豪宅還要貴，但卻是沒有建照和使照的大違建。（圖／記者李春台攝，2022.09.29）

記者李春台／桃園報導

2022-09-29 12:30:03

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清今（29）日召開記者會，痛批桃園市長鄭文燦在各里廣設的天幕工程，竟是沒有建照和使用執照的大違建！鄭寶清指出，桃園市政府花了10億元在桃園各地建造40多座的天幕工程，每坪造價高達14萬元，比建豪宅還要貴，除了要求市長鄭文燦給桃園市民一個合理交代，也呼籲檢調徹查為何要花這麼多錢蓋大違建。

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鄭寶清指出，桃園市政府目前已建造的40多座天幕工程，據傳已經花了近10億元台幣的經費，目前可以看到的竟然有每坪造價14萬元的情況，比建豪宅還要貴，幾年前的藝文園區豪宅每坪造價成本也不過10萬左右，但市府竟然花了每坪14萬元的價格，蓋了一個沒有牆壁、沒有廁所、沒有地板的天價遮雨棚，貴到如此令人難以置信，難怪鄭文燦會被外界認為是大灑幣的散財童子，甚至還可能涉嫌工程貪瀆弊端。


鄭寶清批評，「鄭文燦知法、玩法、弄法，拆老百姓的違建，自己還要搞違建天幕，甚至還到處炫耀引以為傲」。鄭寶清強調，天幕的建造成本及總經費這麼高，又無建造及使用執照，本身就是「違章建築」，政府要求百姓要拆違章，卻自己大量製造違章。


鄭寶清說，公園養護單位都會投保公共意外責任保險，市政府認為天幕是臨時建物，不需申請建造及使用執照，連鄭文燦也說是臨時建築，隨時可拆，但前面花的建設經費，每塊錢都是人民的血汗，「蓋是人民的錢，拆掉還要花公孥，沒有道理。」


鄭寶清質疑，為什麼不依法申請建造、使用執照，幫市民的安全把關？搞到現在四不像，又是違章建築，又是隨時可拆，把市民的生命安全置於何地？萬一發生坍塌意外事故造成市民傷亡危險時，誰來負責？這難道是公共意外責任保險的問題嗎？重要的是生命及健康是無價的，為什麼要搞成沒有建造及使用執政的天幕違章建築，請鄭文燦給桃園市民⼀個合理的交代。

▲詹賀舜回應，市府新建79座天幕設施，包括公園、籃球場的天幕，平均每坪造價為6-10萬之間，並依個別需求去設計，均為合理造價。（圖／翻攝桃園市政府官網）
▲詹賀舜回應，市府新建79座天幕設施，包括公園、籃球場的天幕，平均每坪造價為6-10萬之間，並依個別需求去設計，均為合理造價。（圖／翻攝桃園市政府官網）
對此，桃園市鄭府新聞處處長詹賀舜回應指出，升格後，市府新建79座天幕設施，包括公園、籃球場的天幕，平均每坪造價為6-10萬之間，並依個別需求去設計，均為合理造價，且市府審查各項工程案細部設計（工程預算書）過程，均參考營建物價資訊平台、公共工程價格資料庫及歷史決標單價等公開資訊，完全合法、透明，請參選人沒有證據不要隨便抹黑。

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