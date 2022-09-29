文化部發布新人事　藝發、文資、綜規司長10月上任

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化部長李永得表示，相信陳春蘭能在後疫情時代，落實分析及理解藝文環境變化，靈活運用政策工具，協助藝文產業加速復甦及發展。
新任文化資源司長林宏義、現任綜合規劃司長，曾任文化資源司專門委員、副司長，熟稔博物館管理、社區營造等業務，並兼具法律專長。於綜合規劃司長任內，完成《文化基本法》與《文化藝術獎助及促進條例》修法；研訂「文化發展基金收支保管及運用辦法」，並將於2023年正式啟動。
文化部表示，林宏義在2年多疫情期間，積極、迅速統籌紓困、振興辦法及執行各面向，接任文化資源司長相信能為台灣文化發展，創建更為穩健且具前瞻思維的軟硬體環境。
新任綜合規劃司長魏秋宜、現任副司長，曾任文化部綜合規劃司簡任視察、專門委員，所學及歷任職務皆為公共行政與政策規劃，任內積極協助重要法案修訂及紓困、振興等業務，文化部期待她陞任司長職務，能順利銜接，持續各項文化政策擘劃工作。
新任秘書處長姜汝玫，曾任秘書處專門委員、副處長、文化部參事，熟悉各項採購及行政管理工作，並於任內完成「文化藝術採購辦法」修正、「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」訂定等，積極建構完善工作流程及輔佐各項文化政策推進。