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文化部發布新人事　藝發、文資、綜規司長10月上任

▲新任文化部文化資源司長由原綜合規劃司長林宏義接任。（圖／文化部提供）
▲新任文化部文化資源司長由原綜合規劃司長林宏義接任。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-29 12:36:54

文化部今（29）日發布4項新人事安排，藝術發展司長由現任國立歷史博物館副館長陳春蘭陞任、文化資源司長由原綜合規劃司長林宏義接任、綜合規劃司長由副司長魏秋宜陞任、秘書處長由參事姜汝玫接任。

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文化部指出，新任藝術發展司長陳春蘭為國立台灣師範大學美術學系博士、現任國立歷史博物館副館長，歷任新北市立十三行博物館館長、文化部文化資產局綜合規劃組與古物遺址組組長等，兼具專業學養與實務經驗，且具中央政策規劃及地方執行歷練。

文化部長李永得表示，相信陳春蘭能在後疫情時代，落實分析及理解藝文環境變化，靈活運用政策工具，協助藝文產業加速復甦及發展。

新任文化資源司長林宏義、現任綜合規劃司長，曾任文化資源司專門委員、副司長，熟稔博物館管理、社區營造等業務，並兼具法律專長。於綜合規劃司長任內，完成《文化基本法》與《文化藝術獎助及促進條例》修法；研訂「文化發展基金收支保管及運用辦法」，並將於2023年正式啟動。

文化部表示，林宏義在2年多疫情期間，積極、迅速統籌紓困、振興辦法及執行各面向，接任文化資源司長相信能為台灣文化發展，創建更為穩健且具前瞻思維的軟硬體環境。

新任綜合規劃司長魏秋宜、現任副司長，曾任文化部綜合規劃司簡任視察、專門委員，所學及歷任職務皆為公共行政與政策規劃，任內積極協助重要法案修訂及紓困、振興等業務，文化部期待她陞任司長職務，能順利銜接，持續各項文化政策擘劃工作。

新任秘書處長姜汝玫，曾任秘書處專門委員、副處長、文化部參事，熟悉各項採購及行政管理工作，並於任內完成「文化藝術採購辦法」修正、「文化藝術工作者及事業著作權保障辦法」訂定等，積極建構完善工作流程及輔佐各項文化政策推進。

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