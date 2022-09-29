10/13國境解封防疫配套出爐　防疫旅館全數回歸一般旅宿

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「0+7」部分，王必勝指出，入境當天自主防疫第1天及有症狀時快篩，而外出時需有2日內快篩陰性結果，調整措施包括取消發送居家檢疫通知書、停止電子追蹤監督措施並取消地方政府居家檢疫關懷服務。此外家用快篩試劑將發放給2歲以上旅客4劑家用快篩試劑，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布自主防疫指引辦理。
防疫旅旅館方面，全數回歸一般旅宿經營，交通部加強溝通並將於轉型期提供鼓勵措施，而確診隔離需求由衛福部集中檢疫場所統籌調度，移工與境外生部分，由教育部及勞動部預為研擬相關配套。
防疫車隊持續營運，優先載送有症狀入境旅客，無症狀者將可搭乘大眾運輸工具；團體旅遊指引部分，包括入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送、不與國人同桌共餐，另旅客確診轉送與收治流程依現行通報機制辦理，由導遊協助協處。住宿原則為一人一室，同行同團可採多人一室。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。