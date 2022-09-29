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10/13國境解封防疫配套出爐　防疫旅館全數回歸一般旅宿

▲中央流行疫情中心指揮官王必勝說明邊境解封第二階段上路配套措施。（圖／行政院提供）
▲中央流行疫情中心指揮官王必勝說明邊境解封第二階段上路配套措施。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-29 12:46:32

行政院長蘇貞昌今（29）日主持行政院會，會中由衛福部報告「COVID-19疫情現況及開放準備」，說明從今起開始進行第一階段邊境管制措施，第二階段「0+7」預計10月13日實施，相關配套也陸續出爐，包括恢復機場常態入境通關、免居家隔離改為7天自主防疫，屆時將取消發送居檢通知書並停止電子追蹤與監督措施，地方政府停止關懷服務，另防疫旅館全數回歸一般旅宿經營，入境團客則禁止與國人同桌共餐。

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行政院會會後記者會宣布第二階段邊境管制將在10月13日上路，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝也說明相關配套措施，規畫方向為「疫前怎麼做、恢復到常態」，首先是恢復機場常態入境通關，將撤除審單區、發燒篩檢站協處健康異常旅客與改於入境行李提取大廳發放家用快篩試劑。

「0+7」部分，王必勝指出，入境當天自主防疫第1天及有症狀時快篩，而外出時需有2日內快篩陰性結果，調整措施包括取消發送居家檢疫通知書、停止電子追蹤監督措施並取消地方政府居家檢疫關懷服務。此外家用快篩試劑將發放給2歲以上旅客4劑家用快篩試劑，檢測結果不追蹤，如快篩陽性則依公布自主防疫指引辦理。

防疫旅旅館方面，全數回歸一般旅宿經營，交通部加強溝通並將於轉型期提供鼓勵措施，而確診隔離需求由衛福部集中檢疫場所統籌調度，移工與境外生部分，由教育部及勞動部預為研擬相關配套。

防疫車隊持續營運，優先載送有症狀入境旅客，無症狀者將可搭乘大眾運輸工具；團體旅遊指引部分，包括入境團體旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送、不與國人同桌共餐，另旅客確診轉送與收治流程依現行通報機制辦理，由導遊協助協處。住宿原則為一人一室，同行同團可採多人一室。

▲10月13日第二階段邊境解封上路後配套措施出爐，屆時防疫旅館全數回歸一般旅宿經營。（圖／行政院提供）
▲10月13日第二階段邊境解封上路後配套措施出爐，屆時防疫旅館全數回歸一般旅宿經營。（圖／行政院提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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