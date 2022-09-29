2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

國門開疫情見曙光　蘇揆引《水滸傳》名言勉天佑台灣

▲國門將在下月13日開放，行政院長蘇貞昌感謝第一線防疫人員辛勞、國人同胞配合與指揮官的付出。（圖／行政院提供）
▲國門將在下月13日開放，行政院長蘇貞昌感謝第一線防疫人員辛勞、國人同胞配合與指揮官的付出。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-09-29 13:03:50

國內邊境解封第一階段今（29）日上路，行政院同時宣布第二階段邊境解封措施包括「0+7」將在10月13日實施，國門開放在即，院長蘇貞昌於行政院會上表示，全世界歷經2年9個月疫情，2百多個國家受到衝擊、6億人以上確診、6百多萬人死亡，各國付出慘痛代價，現在終於看到曙光，迎來正常生活的前一刻，感謝第一線防疫人員辛勞、國人同胞配合與指揮官的付出，並引用《水滸傳》名言「誰無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，如防疫般堅持到底就能夠撥雲見日。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌表示，全世界歷經2年9個月疫情，2百多個國家受到衝擊、6億人以上確診、6百多萬人死亡，各國付出慘痛的代價，現在終於看到曙光，迎來正常生活的前一刻，這是全體國人與百工百業引頸期盼的時刻，他肯定一千多個日子中防疫國家隊的成績，背後有許多人不分晝夜的付出與犧牲，行政團隊盡心盡力與國人上下一心，才能一起走到這一刻。

蘇貞昌提到，餐飲業營業額上個月創下歷年來次高，復甦動能恢復疫情前水準，國內批發零售營業額創歷年同期新高，工業生產指數連續31月成長創史上新高，外銷訂單金額歷年同期最高，失業率3.79％為22年來同期最低，這些都是景氣回溫的好現象。

蘇貞昌引用《水滸傳》中名言「無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，如防疫般堅持到底就能夠撥雲見日，他感到非常欣慰，防疫工作就是如此，希望台灣走過疫情

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
能夠更美好，要特別感謝第一線的醫護防疫人員、全體國人同胞與先後3位指揮官周志浩、陳時中與王必勝，肯定大家過去的共同努力，希望疫情就此過去，「台灣平安，天佑台灣」。

0+7上路前雄獅搶先推「免費辦護照」　日韓泰最低2萬有找

行政院宣布10/13國境解封　「0+7」上路、取消觀光禁團令

2萬境外生準備入境　潘文忠：適用「0+7新制」配套研擬中

0+7 SJ來台灣找老婆倒數！超過20位日韓星2022接力登寶島

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀