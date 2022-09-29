國門開疫情見曙光　蘇揆引《水滸傳》名言勉天佑台灣

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蘇貞昌提到，餐飲業營業額上個月創下歷年來次高，復甦動能恢復疫情前水準，國內批發零售營業額創歷年同期新高，工業生產指數連續31月成長創史上新高，外銷訂單金額歷年同期最高，失業率3.79％為22年來同期最低，這些都是景氣回溫的好現象。
蘇貞昌引用《水滸傳》中名言「無暴風勁雨時，守得雲開見月明」，如防疫般堅持到底就能夠撥雲見日，他感到非常欣慰，防疫工作就是如此，希望台灣走過疫情
能夠更美好，要特別感謝第一線的醫護防疫人員、全體國人同胞與先後3位指揮官周志浩、陳時中與王必勝，肯定大家過去的共同努力，希望疫情就此過去，「台灣平安，天佑台灣」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。