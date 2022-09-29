辣妹戶外溜冰「只穿比基尼」！本尊竟是《全明星》女神

出道邁向10年的樂天桃猿啦啦隊女神壯壯（沈立心），今年推出《壯見蜜桃》寫真書，大方犒賞鐵粉，隨書還贈送新單曲《還有我》，伴隨輕快旋律展現甜美歌聲，她近日悄悄釋出MV片段，畫面竟然是穿著豔紅比基尼在大街上看地圖、攔車的畫面，火辣造型引起粉絲熱烈討論。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《全明星運動會4》隊長壯壯人氣爆棚。（圖／翻攝自壯壯FB）▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）▲壯壯美臀傲人。（圖／水靈文創提供）壯壯個性活潑、樂觀開朗，在球場上給人陽光形象，2017年推出首張單曲《勇》，鼓勵勇敢追夢的人，獲得球迷好評，這次新單曲《還有我》則延續同樣主題，勉勵受傷的人不需強顏歡笑，遇到傷心事可以勇敢哭吧，身邊還會有壯壯陪伴，輕快音樂搭配她的甜美嗓音，傳達愉悅心情。 ▲壯壯寫真風格較為健美。（圖／翻攝自壯壯FB）▲壯壯悄悄釋出拍攝MV的畫面。（圖／壯壯IG）▲壯壯戶外拍MV只穿比基尼，大秀性感好身材。（圖／翻攝壯壯FB）▲壯壯舉著牌子攔車，好身材一覽無遺。（圖／翻攝壯壯FB）▲壯壯在戶外只拍MV只穿紅色比基尼。（圖／翻攝壯壯FB）MV裡的壯壯則是變換多套比基尼，她穿著火紅比基尼，只套上短版T恤，32D罩杯的豐滿上圍呼之欲出，下半身的高衩深V小褲褲，露出絕對領域，靠在一台車後，手上拿著地圖仔細察看，場景又換到溜冰場和海邊戲水，壯壯大方在戶外展現火辣身材，邊唱歌邊舞動的身影，讓粉絲快要噴鼻血。同隊的林襄也誇她「好美」，粉絲則笑說「哇！可以在路上穿這樣嗎？」、「穿比基尼溜冰好猛喔！」、「好辣、好美、好會唱」。太雄偉！壯壯練鉛球「只穿小可愛」 身子一壓洩驚人畫面獨／《全明星》壯壯挨針尖叫57秒 想落跑遭郭泓志制伏太香了！林襄「髮香卡」炒價破7萬 甜曝進軍日本喜訊關穎160坪豪宅曝光！寬敞客廳長達20米 奢華玄關有大象