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辣妹戶外溜冰「只穿比基尼」！本尊竟是《全明星》女神

▲壯壯戶外拍MV只穿性感比基尼，讓粉絲差點流鼻血。（圖／翻攝自壯壯FB）
▲壯壯戶外拍MV只穿性感比基尼，讓粉絲差點流鼻血。（圖／翻攝自壯壯FB）

娛樂中心/綜合報導

2022-09-29 13:12:58

出道邁向10年的樂天桃猿啦啦隊女神壯壯（沈立心），今年推出《壯見蜜桃》寫真書，大方犒賞鐵粉，隨書還贈送新單曲《還有我》，伴隨輕快旋律展現甜美歌聲，她近日悄悄釋出MV片段，畫面竟然是穿著豔紅比基尼在大街上看地圖、攔車的畫面，火辣造型引起粉絲熱烈討論。

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▲《全明星運動會4》隊長壯壯人氣爆棚。（圖／翻攝自壯壯FB）
▲《全明星運動會4》隊長壯壯人氣爆棚。（圖／翻攝自壯壯FB）
▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯和團隊為拍出好作品上山下海。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯《壯見蜜桃》寫真封底。（圖／水靈文創提供）
▲壯壯美臀傲人。（圖／壯壯IG）
▲壯壯美臀傲人。（圖／水靈文創提供）
壯壯個性活潑、樂觀開朗，在球場上給人陽光形象，2017年推出首張單曲《勇》，鼓勵勇敢追夢的人，獲得球迷好評，這次新單曲《還有我》則延續同樣主題，勉勵受傷的人不需強顏歡笑，遇到傷心事可以勇敢哭吧，身邊還會有壯壯陪伴，輕快音樂搭配她的甜美嗓音，傳達愉悅心情。 

▲壯壯寫真風格較為健美。（圖／壯壯FB）
▲壯壯寫真風格較為健美。（圖／翻攝自壯壯FB）
▲壯壯悄悄釋出拍攝MV的畫面。（圖／壯壯IG）
▲壯壯悄悄釋出拍攝MV的畫面。（圖／壯壯IG）
▲壯壯戶外拍MV只穿比基尼，大秀性感好身材。（圖／翻攝壯壯FB）
▲壯壯戶外拍MV只穿比基尼，大秀性感好身材。（圖／翻攝壯壯FB）
▲壯壯舉著牌子攔車，好身材一覽無遺。（圖／翻攝壯壯FB）
▲壯壯舉著牌子攔車，好身材一覽無遺。（圖／翻攝壯壯FB）
▲壯壯在戶外只拍MV只穿紅色比基尼。（圖／翻攝壯壯FB）
▲壯壯在戶外只拍MV只穿紅色比基尼。（圖／翻攝壯壯FB）
MV裡的壯壯則是變換多套比基尼，她穿著火紅比基尼，只套上短版T恤，32D罩杯的豐滿上圍呼之欲出，下半身的高衩深V小褲褲，露出絕對領域，靠在一台車後，手上拿著地圖仔細察看，場景又換到溜冰場和海邊戲水，壯壯大方在戶外展現火辣身材，邊唱歌邊舞動的身影，讓粉絲快要噴鼻血。同隊的林襄也誇她「好美」，粉絲則笑說「哇！可以在路上穿這樣嗎？」、「穿比基尼溜冰好猛喔！」、「好辣、好美、好會唱」。

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