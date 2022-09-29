2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

快訊／本土確診+44665！死亡個案增53人　境外移入215例

▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮官王必勝，說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-29 14:02:182022-09-29 14:04:08

中央流行疫情指揮中心今天（29日）宣布，本土新增44665例COVID-19確診病例，另外有215例境外移入、53例死亡個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲指揮中心表示，本土新增44665例確診，死亡加53人。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，本土新增44665例確診，死亡加53人。（圖／指揮中心提供）
指揮中心表示，今日新增之44,665例本土病例，為20,412例男性、24,234例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(9,170例)，臺中市(5,879例)，臺北市(4,961例)，桃園市(4,832例)，高雄市(4,060例)，臺南市(2,931例)，彰化縣(2,316例)，新竹縣(1,179例)，屏東縣(1,130例)，新竹市(1,108例)，苗栗縣(1,073例)，雲林縣(1,006例)，宜蘭縣(977例)，南投縣(849例)，基隆市(823例)，嘉義縣(702例)，花蓮縣(598例)，嘉義市(513例)，臺東縣(296例)，金門縣(136例)，澎湖縣(115例)，連江縣(11例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為28例男性、25例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、47例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至9月26日，死亡日期介於5月21日至9月26日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增215例境外移入個案中，為105例男性、110例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(15例)，美國(9例)，阿拉伯聯合大公國及菲律賓(各4例)，泰國、韓國、德國及日本(各3例)，馬來西亞及土耳其(各2例)，奧地利、瑞士、芬蘭、加拿大、柬埔寨、紐西蘭、香港、緬甸、新加坡、澳門、英國及中國(各1例)，另155例感染國家調查中。入境日期介於今年8月29日至9月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,802,676例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,377,683例排除)，其中6,417,941例確診，分別為34,666例境外移入、6,383,221例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,003例COVID-19死亡病例，其中10,987例本土，個案居住縣市分布為新北市2,314例、臺北市1,227例、臺中市1,110例、高雄市1,016例、桃園市839例、臺南市831例、彰化縣635例、屏東縣437例、雲林縣344例、南投縣329例、苗栗縣290例、嘉義縣264例、基隆市245例、宜蘭縣227例、花蓮縣196例、新竹縣179例、嘉義市177例、臺東縣155例、新竹市121例、澎湖縣31例、金門縣20例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

邊境鬆綁第一階段今上路！入境篩檢、居家檢疫方式一次看

莫德納次世代疫苗第2階段10/3起開打！「7類人」開放接種

10月1日起公費流感疫苗開打　可與COVID-19疫苗共同接種

兒童急診塞爆！醫師喊「我錯了」：還債的齒輪開始轉動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀