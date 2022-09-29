斥高虹安助長網路霸凌　沈慧虹競辦：沒同理心怎當市長？

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劉康彥表示，柯文哲過去的攝影師金牌霖昨日在臉書公開民眾黨擅長使用的網軍操作手法，過去媒體也揭露批踢踢大量帳號是來自北市府，他表示，這就是民眾黨、柯文哲、高虹安慣用操作網軍的手法。
劉康彥也說，高虹安從論文爭議到濫用國家資源拿學位，面對這些批評質疑，高虹安的反應竟是拿手機反拍媒體，以「秀手機殼」作為荒唐理由，「高虹安才是沒有抗壓性的那個人」。
另外高虹安還發新聞稿暗示竹科媽媽臉書刪文是自導自演，劉康彥強調，從這些反應就可以看出，高虹安是一個無法接受質疑與批評的候選人，不斷考驗新竹市民智慧，這樣沒有同理心的候選人，要如何同理市民、做好地方父母官?
劉康彥也說，有網友向他分享，高虹安支持者的LINE群組管理員也帶頭霸凌，在群組裡說「我知道她住哪有照片阿」、「公開自己一切不是想做網紅嗎?」煽動仇恨情緒與攻擊言論，劉康彥抨擊，請高虹安約束自己的支持者，不要再助長網路霸凌。
另外，沈慧虹今日也召開記者會，提出香山區四大升級政見。沈慧虹表示，香山一直是新竹市的靠山，過去8年市府投入70億建設香山，她未來將從交通、生活、產業及地方創生等4大面向，透過打通客雅大道向東延伸、打造香山生活藍綠帶、推動香山工業區轉型、提供青創勇氣金及專案補貼二代接班技術升級等方式，繼續讓香山大發展，照顧香山人。