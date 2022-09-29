Jennie形象遭破壞！手機藏猛男私照 歷任情史證據全外流
南韓女子天團BLACKPINK的成員Jennie的手機被駭客入侵，隨後遭到一系列私照都曝光，其中包含疑似與防彈少年團成員V的甜蜜合照戀情。怎料，該名駭客沒有消息幾週後，29日突然又出面爆料，大動作公布Jennie手機私照，其中不僅包括緋聞男友BTS金泰亨（V）之外，還有過去的情史對象，甚至還有18禁內容以及猛男私照，引起網友熱烈討論。
該名駭客gurumiharibo公布的內容現在已經在推特瘋傳，駭客過往慣用「小圖」翻拍上傳，並不會貼出實照給別人看，結果在這波「小圖」當中，卻有其中一張照片被打上「18禁」的標示，其餘都疑似是Jennie與V的多張約會照，讓不少網友好奇在這堆看似情侶合照中，會是什麼18禁的內容。
另外，駭客曝光的照片還有一張肌肉猛男照，上面還有文字寫著「Breaking News」遮住猛男只穿三角褲的下體，搭配精壯的身形，讓人有無限遐想，不過因為戴著口罩也不是正面迎人，無法分辨出猛男的身分，也讓Jennie的清純形象重創。
最扯的是，不只有18禁內容、猛男私照，就連Jennie歷任花邊男友GD（權志龍）、Kai（金鐘仁）都遭殃，讓原本只有Jennie的事情，演變到韓國三大經紀公司的藝人都牽扯其中，不少粉絲都希望經紀公司出面處理，讓這件事情儘早落幕。（編輯：張嘉哲）