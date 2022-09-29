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重返13500點之上！台股終場上揚68點　觀光股激漲

▲台北股市今（29）日終場上漲68.19點，收在13534.26點，漲幅0.51%，成交金額2131.48億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市今（29）日終場上漲68.19點，收在13534.26點，漲幅0.51%，成交金額2131.48億元。（圖／NOWnews資料照片）

記者鄭妤安／台北報導

2022-09-29 14:09:14

美股28日強勁反彈，4大指數收高，納斯達克指數甚至上漲超過2%，亞股今（29）日受到激勵齊揚，台北股市則是開高翻黑又拉升，早盤強彈逾180點，終場上漲68.19點，收在13534.26點，漲幅0.51%，成交金額2131.48億元。權值股台積電終場下跌3元，來到435元，其餘電子股走勢分歧。行政院今宣布10月13日起國境解封，解封題材股強勢點火，觀光類股亞都、亞洲藏壽司亮燈漲停，航空雙雄也受惠，華航、長榮航上漲約3到5%。

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美股道瓊指數28日上漲548.75點，漲幅1.88%，收在29683.74點；那斯達克指數上漲222.13點，漲幅2.05%，收在11051.64點；標普500指數上漲71.75點，漲幅1.97%，收在3719.04點；費城半導體指數上漲29.2點，漲幅1.22%，收在2427.3 點。

台北股市今日開盤漲84.63點，加權股價指數以13550.70點開出，早盤漲180點以上，漲幅1.3%，最高一度來到13651點，盤中翻黑，最低下跌至13462點，午盤後又拉升，終場上漲68.19點，收在13534.26點，漲幅0.51%，成交金額2131.48億元。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲5.5元，來到443.5元，不久後跌至盤下，一度跌破新低點432元，終場下跌3元，來到435元，跌幅0.68%。同樣是晶圓代工的聯電上漲0.97%，來到36.55元。世界先進漲0.32%，力積電則下跌2.63%。

其中重要電子股，聯發科跌2元，來到543元，跌幅約0.37%。鴻海漲1%左右，來到101.5元。南亞科上漲3%以上，大立光守平盤。日月光漲約0.90%，來到78.9元。國巨相對弱勢，跌幅逾4%，來到271元。至於貨櫃三雄走勢分歧，長榮守平盤，萬海上漲1.22%，陽明下跌0.66%。

行政院今日正式宣布，10月13日起放寬入境檢疫為0+7，即免居家檢疫，改採7天自主防疫，正式迎來國境解封，觀光概念股強勢點火，亞都、亞洲藏壽司亮燈漲停，六角、雲品、晶華漲約6至9%，老爺知、佳能、王品、遠雄來、夏都、六福、華園、日勝生、南紡、美食-KY漲約2至6%。航空雙雄也激漲，華航、長榮航上漲約3到5%。

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