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陳文茜誤傳「袁惟仁走了」急道歉！喊記錯：半夜吃安眠藥

▲陳文茜誤傳「袁惟仁（小胖）走了」，稍早也道歉「完全寫錯，我半夜吃安眠藥，自己『走了』。記錯，太粗心，非常抱歉」。（圖／翻攝陳文茜FB）
▲陳文茜誤傳「袁惟仁（小胖）走了」，稍早也道歉「完全寫錯，我半夜吃安眠藥，自己『走了』。記錯，太粗心，非常抱歉」。（圖／翻攝陳文茜FB）

娛樂中心／綜合報導

2022-09-29 14:03:342022-09-29 14:09:12

陳文茜今（29）日在臉書粉專以「整理遺照」為題，放上與袁惟仁合照，直呼「小胖走了」，引起網友譁然，而袁惟仁的親友也陸續澄清「沒事，小胖老師在休養」。對此，陳文茜稍早也透過臉書道歉，表示是自己失誤，「我半夜吃安眠藥，自己『走了』，非常抱歉」，認了粗心記錯。

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▲陳文茜表示「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，走了」，引起網友熱議。（圖／翻攝自陳文茜臉書）
▲陳文茜表示「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歳。旁邊的小胖，走了」，引起網友熱議。（圖／翻攝自陳文茜臉書）
陳文茜在臉書粉專《文茜的世界周報 Sisy's World News》以「整理遺照」為題發文，PO出多張照片，其中一張便是與袁惟仁合照，而她則寫下「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歲。旁邊的小胖，走了」，引起網友熱議，「袁惟仁還沒走，這樣寫好嗎」、「天啊。我不知道他走了」、「還沒走吧……」。

面對眾多網友留言質疑，陳文茜也在留言處回應「他（袁惟仁）還在，完全寫錯，我半夜吃安眠藥，自己『走了』。記錯，太粗心，非常抱歉」，並且將原本寫錯的「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歲。旁邊的小胖，走了」改為「主持《文茜的音樂故事》前，記者會。55歲。旁邊的小胖，如今他病倒了。為他祈福」。

▲針對說「小胖走了」一事，陳文茜在留言處道歉。（圖／翻攝自陳文茜臉書粉專）
▲針對說「小胖走了」一事，陳文茜在留言處道歉。（圖／翻攝自陳文茜臉書粉專）
《NOWnews今日新聞》稍早也實際詢問袁惟仁前妻陸元琪的經紀人，對方則回應「小胖老師在休養，目前由家人照顧」，而陸元琪得知消息後也嚇到，後來經確認後才知沒事。（編輯：郭佩蓉）


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