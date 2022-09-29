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公費流感疫苗10/1開打！醫揭「3優點」必知：能打就快打

▲今年度「公費流感疫苗」將分2階段開打。高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，施打流感疫苗有3大優點，建議民眾「能打就快打」。（圖／NOWnews資料照片）
▲今年度「公費流感疫苗」將分2階段開打。高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，施打流感疫苗有3大優點，建議民眾「能打就快打」。（圖／NOWnews資料照片）

記者張志浩/綜合報導

2022-09-29 14:33:542022-09-29 15:23:43

國內新冠疫情未歇，隨著秋冬季來臨，流感好發的季節又開始了，中央流行疫情指揮中心昨（28）日宣布，今年度「公費流感疫苗」將分2階段開打，第1階段從週六（10/1）起開打；第2階段11/1開始，對此許多醫師就提及，近2年民眾帶著口罩除了防疫，也讓各種呼吸道病毒感染減少，但隨著防疫政策慢慢放寬和國門解封，因此今年秋冬會是流感的重點觀察期。高雄市立小港醫院感染內科主治醫師張科提醒，若本身符合資格應盡快去接種，「能打就快打」，因為流感疫苗不僅能「防重症」、「減少進出醫院」，也能「解決流感和新冠肺炎症狀類似、不易分辨的問題」。萬芳醫院感染科醫師李文生也表示，全球專家都認同隨著防疫放寬，今年秋冬流感爆發是可見的結果，因此接種流感疫苗絕對是給自己多一分保護，對即將解封出國的國民更是一大保障。

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張科提到，為了避免就業和生活上的困擾，打流感疫苗絕對比不打還要利多，首先疫苗能降低罹病和重症的機率，且流感和新冠肺炎症狀太相似，常常在身體不適時，無法分辨究竟是誰造成的，若有接種流感疫苗，當呼吸道症狀嚴重時，就可以先初步排除流感的可能，進而降低要一直做新冠肺炎快篩的次數。

此外，衛福部指此次流感疫苗可以和其他疫苗同時接種，張科則認為，一起打確實是省事，但他舉例，有些人打完新冠疫苗副作用影響大，那同時再打流感疫苗，可能就會有分不清副作用來源，所以民眾仍自行要斟酌；「通常NOVAVAX的疫苗副作用較低，和流感疫苗一起打較合適，但若之前打AZ、莫德納有嚴重副作用的人，建議還是分開打比較好。」

▲指揮中心說明流感疫苗接種。（圖／指揮中心）
▲衛福部建議，流感疫苗和新冠疫苗都要接種，但醫師認為，是否該同時接中民眾仍要多加斟酌。（圖／指揮中心）
李文生則提到，以目前疫情狀況和即將開啟國門來說，如果符合衛福部接種流感疫苗資格的民眾，就應該儘早去施打，近日不少診所和大醫院的門診，都已經開始出現零星的流感個案，所以絕對不能掉以輕心。針對流感和新冠疫苗是否可同時接種問題，李文生指出，無論是第四代Novavax疫苗、莫德納次世代雙價疫苗，都可以混打，但要記得打在左右不同兩手；不少人詢問「剛確診能打流感疫苗嗎？」李文生指出，其實自行在家中抗原快篩陰性，且無特別症狀後，就可以施打了，接種流感疫苗對秋冬防疫一定有很大益處。

張科也補充說明，隨著國門解封後，民眾紛紛出國、入境人口增加，無論是新冠或流感的疫情很難溫和下來，因此秋冬後不止流感，包括近期流行的病毒性腸胃炎等都應該會明顯變多；此外面對秋冬新冠和流感的衝擊，張科強調，除了戴口罩、勤洗手之外，疫苗確實就是僅存最好的防範了，因此只要符合資格，就應該儘速施打，加上目前流感疫苗打氣不是特別旺，建議民眾可以趁打氣上漲前趕緊預約，省掉排隊、與人接觸的時間，也能為即將開放的國門最好萬全準備。

此次公費流感疫苗分為第1階段於10月1日起，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、孕婦等11類對象，可從10/1起陸續接種。

1.醫事及衛生防疫相關人員。
2.65歲以上長者。
3.安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員。
4.滿6個月以上至國小入學前幼兒。
5.孕婦。
6.具有潛在疾病之高風險慢性病人。
7.BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者。
8.國小至高中(職)/五專一至三年級學生。
9.6個月內嬰兒之父母。
10.幼兒園托育人員及托育機構專業人員。
11.禽畜業及動物防疫相關人員。

第2階段則是從11月1日起，對象包括50至64歲無高風險慢性病成人。

▲指揮中心宣佈公費流感疫苗第一階段於10月1日開打。（圖／指揮中心）
▲指揮中心宣佈公費流感疫苗第一階段於10月1日開打。（圖／指揮中心）

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