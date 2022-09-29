超強週年慶開跑！滿仟送佰、超萌來店禮、物產展優惠齊發
高雄百貨週年慶今(29)日開跑，夢時代購物中心、統一時代百貨高雄店即日起至10月19日攜手展開「2022超強週年慶」。規劃滿仟送佰、享樂生活開心抽等活動；超萌來店禮則推出迪士尼「小熊維尼與熊抱哥」兩大人氣角色系列；每年廣受好評的夢時代金門澎湖物產展，集結近30家特色店鋪，推出限量金門酒品、竹葉貢糖、高粱酒香腸、一條根等特色物產。
百貨週年慶是民眾採購美妝保養品絕佳時機，夢時代推出眾多獨家限定優惠組合，折扣最低45折起。滿仟送佰活動，首12日(9/29~10/10)指定化妝品及香氛品牌消費滿2,000元送300元、全館指定櫃消費滿3,000元送400元。使用icash Pay或icash2.0支付，於指定店櫃消費滿6,000元贈400元；緊接於10/11起，再推出全館指定店櫃消費滿3,000元送300元等優惠活動。另外，也同時獻出年度超強聯名卡滿額回饋。
為期21日的夢時代2022超強週年慶，另一吸睛亮點為「享樂生活開心抽」活動，消費累計滿3,000元即可參加，將抽出32位幸運兒，送出總價值近佰萬元的精選好禮，其中最大獎為市值近9萬元的KYMCO S7 keyless款電動機車。而每檔備受矚目的會員來店禮，今年選定「小熊維尼與熊抱哥」，以日常居家為主題，推出熊甜蜜雙層行李包、熊可愛大浴巾及熊美味保溫餐袋。
「金門澎湖物產展」即日起至10月10日於夢時代3樓蛋型空間盛大展開。現場除了送禮自用收藏的限量金門酒品外，還有大家耳熟能詳的竹葉貢糖、高粱酒香腸、一條根、牛肉乾、麵線、砲彈鋼刀、養生黑蒜頭等在地特產，以及澎湖道地黑糖糕、XO干貝醬、海菜醬、狗母魚丸、花枝蝦油條、澎湖高麗菜酸、仙人掌果汁等。
值得注意的是，物產展每週六日將有來自澎湖直送的限量炸棗、以及每日限量推出即食燒酒螺與產地空運新鮮直送鮮蚵等，全部原汁原味呈現，讓民眾在台灣本島就可品嚐最道地的新鮮美味。此外，展區指定消費滿額可參加週年慶滿仟送佰回饋，活動期間夢時代APP會員獨享「金有感」活動，多重優惠讓顧客一次購足。