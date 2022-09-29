為愛戒癮 南市首推藥癮孕產婦照護計畫 每年最高5萬

台南市衛生局今 (29) 日辦理「好孕聯盟 為愛結盟」記者會，結合醫界及各大婦嬰用品愛心廠商，期盼透過公私協力藉由「好孕福袋」，協助藥癮女性尋求就醫管道、提升就醫意願，達到戒癮藥效果。

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台南市長黃偉哲表示，孕婦有藥癮的問題容易對孕婦及寶寶的健康及生活帶來影響，為了下一代的健康，關懷，採取適當做法，可以降低風險。感謝成大醫院、奇美醫院以及許多醫療院所的協助，結合公部門、醫療體系、警政、民政及企業廠商等各方面力量，協助服務，齊心守護藥癮孕婦。

台南市衛生局指出，女性藥癮者懷孕後若持續施用藥物，恐生出「毒寶寶」，近年來國內「毒寶寶」有逐漸增加的趨勢。「毒寶寶」會出現早產、體重過輕、新生兒毒品戒斷症候群，可能危害寶寶健康及生命安全。根據健保署統計資料，暴露在毒品風險下的新生兒，有實際就醫紀錄者平均每年約 18-20 人，由於許多藥癮孕產婦不會坦承有藥癮問題，因此有低估的現象。

台南市目前追輔女性藥癮者 278 人，孕產婦共計有 6 人 (2.15%) ，台南市衛生局與成大醫院及奇美醫院推動「為愛戒癮，迎來好孕」藥癮孕產婦照護計畫，提供女性藥癮者及新生兒醫療處置及費用補助方案。 補助 項目包含避孕器裝置、孕期傳染病篩檢 (TORCH 篩檢 ) 、新生兒住院補助、幼兒發展照護、心理諮商、產前檢查掛號費等，每人當年度最高可補助 5 萬元，除了能減輕醫療照護經濟負擔外，期盼藥癮孕媽咪能因母愛提升戒毒決心，讓母嬰都能有正常生活。 278(2.15%)(TORCH