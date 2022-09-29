Jennie18禁照遭瘋傳！歷任緋聞男友爆藏手機 隊友也遭殃
南韓女子天團BLACKPINK的成員Jennie的手機被駭客入侵，一系列的私密照都被曝光，今（29）日駭客更是大動作一口氣公布許多新照，不僅有18禁圖案照，還有猛男私照，尷尬的是，Jennie歷任花邊男友包括GD（權志龍）以及KAI（金鐘仁）的照片也疑似都在Jennie的手機裡，駭客甚至喊話Jennie隊友Jisoo，表示「Jisoo都知道事情真相」，扯出案外案。
從駭客今天公布的照片中，除了18禁圖案照以及猛男私照之外，還包括Jennie穿比基尼的私照，與友人出遊的團體照，不僅如此，Jennie歷任緋聞男友的照片也全部曝光，其中包括GD（權志龍）一張遮著臉的側臉照，從照型來看，與4月BIGBANG推出單曲《Still Life》 時的長髮造型有幾分相似。
另外除了GD之外，駭客還公布Kai（金鐘仁）與Lucas的照片，兩人開心合影，不少人推測Kai曾與Jennie被拍到有過一段情，他與隊友Lucas外出時，可能曾把照片傳給Jennie，因此才會在Jennie手機中被爆出來，也就是說Jennie手機裡或許有現任男友、前男友以及前前任男友的照片，該組最新爆料照片不少人依舊質疑真實性，但已經被推特網友熱烈瘋傳。
除了海量私密照片被爆出來以外，該名駭客還透過IG跟Jennie的隊友Jisoo喊話，表示「我說過Jisoo都知道事情真相，她是位誠實善良的人，她跟泰亨（V）沒有任何關係，反正，她可以幫助我們看清真相」甚至表示「妳都知道Jennie跟泰亨出去約會，只是妳不能」讓大批粉絲相當憤怒表示，希望經紀公司快點幫忙處理，並且讓事件落幕。（編輯：張嘉哲）