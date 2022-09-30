2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

漫畫星《來補來坦來輸出》獨家上線！遊戲界都市傳說重現

▲《來補來坦來輸出》作者waste戊以經典MMO RPG遊戲為創作題材 。(圖／漫畫星)
▲《來補來坦來輸出》作者waste戊以經典MMO RPG遊戲為創作題材 。(圖／漫畫星)

生活消費中心/綜合報導

2022-09-30 07:25:37

「尬廣跟上！」短短的四個字就讓人湧現無限回憶，無論是剛出新手村狂解任務賺報酬、瘋狂打怪練等級、熬夜跟三五好友組隊打Boss等，都是遊戲玩家們想要變強的必經之路！beanfun!漫畫星近期攜手新生代漫畫家waste戊，推出全新原創台漫《來補來坦來輸出》，以許多人熟悉的MMO RPG遊戲世界為背景，劇情講述暴力補師艾姆，在打副本的過程中，惹怒大公會的會長，從此被追殺。為了繼續玩遊戲，只好和一些怪怪的玩家們組成邊緣人副本團，但是這麼貧弱又一堆雷包的隊伍真的有辦法生存下去嗎！？《來補來坦來輸出》於beanfun!漫畫星隔周三11：00更新，不管新玩家還是老玩家，一起跟著艾姆在遊戲世界中展開未知的冒險吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀
從《天堂》到《新楓之谷》　資深遊戲玩家waste戊將自身體驗溶入故事

《來補來坦來輸出》是部相當貼近台灣遊戲玩家的漫畫作品，因為作者waste戊本身就是超資深遊戲玩家，起初是小時候和爸爸一起玩《天堂》，之後徹底沉浸在《新楓之谷》的奇幻世界中。在《新楓之谷》裡發生過許多趣事，像是三天三夜不睡覺打經驗加倍副本、跟朋友交換帳號接力、遊戲公會的網友成為了現實好朋友等。這些經驗也成為創作的靈感來源，對此waste戊表示：「希望跟我一樣喜歡在遊戲裡交朋友的讀者們，能夠藉由《來補來坦來輸出》勾起玩遊戲時的回憶」。可愛的畫風搭配上MMO RPG遊戲世界觀，故事中各種玩家職業、技能招式都十分地鮮明，讓讀者擁有身歷其境閱讀體驗的同時，還能回想起自己玩遊戲時的初心。

 

▲MMO RPG遊戲的精隨之一：揪網友組隊打副本 (圖／漫畫星)
▲MMO RPG遊戲的精隨之一：揪網友組隊打副本 (圖／漫畫星)
《來補來坦來輸出》網羅眾多遊戲界的「都市傳說」?

玩家可以藉由遊戲扮演成喜歡的角色，並且結識同好一起打副本、解任務等。然而虛擬遊戲世界和現實總有意想不到的反差，例如遊戲中是性感女角，約出來見面結果是不折不扣的男孩子，或是總是玩劍士等帥氣角色的玩家，沒想到是個可愛妹子！《來補來坦來輸出》同樣也這麼臥虎藏龍嗎？操縱艾姆的玩家又是什麼樣的人呢？所有謎底都在故事中等你來親眼見證。waste戊小小透漏了後續的劇情發展：「接下來還會有神秘新角色登場，各有長處、特色的四名奇葩成員將組成雷包小隊，敬請期待」。《來補來坦來輸出》目前全台獨家在beanfun!漫畫星連載中，快前往艾姆所在的遊戲世界中一探究竟！

beanfun!漫畫星《來補來坦來輸出》

beanfun!漫畫星新作《三重之影》　展開台灣熱血史詩之戰

漫畫星聯手「偷聽史多利」！驚悚Podcast首度變身漫畫

漫畫星《桃花仲介事務所》連載開跑！月老跨界遇上Vtuber

beanfun!漫畫星×文學星首創數位搞鬼盒　玩出鬼月新涼感

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀