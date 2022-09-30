漫畫星《來補來坦來輸出》獨家上線！遊戲界都市傳說重現

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《來補來坦來輸出》是部相當貼近台灣遊戲玩家的漫畫作品，因為作者waste戊本身就是超資深遊戲玩家，起初是小時候和爸爸一起玩《天堂》，之後徹底沉浸在《新楓之谷》的奇幻世界中。在《新楓之谷》裡發生過許多趣事，像是三天三夜不睡覺打經驗加倍副本、跟朋友交換帳號接力、遊戲公會的網友成為了現實好朋友等。這些經驗也成為創作的靈感來源，對此waste戊表示：「希望跟我一樣喜歡在遊戲裡交朋友的讀者們，能夠藉由《來補來坦來輸出》勾起玩遊戲時的回憶」。可愛的畫風搭配上MMO RPG遊戲世界觀，故事中各種玩家職業、技能招式都十分地鮮明，讓讀者擁有身歷其境閱讀體驗的同時，還能回想起自己玩遊戲時的初心。
《來補來坦來輸出》網羅眾多遊戲界的「都市傳說」?
玩家可以藉由遊戲扮演成喜歡的角色，並且結識同好一起打副本、解任務等。然而虛擬遊戲世界和現實總有意想不到的反差，例如遊戲中是性感女角，約出來見面結果是不折不扣的男孩子，或是總是玩劍士等帥氣角色的玩家，沒想到是個可愛妹子！《來補來坦來輸出》同樣也這麼臥虎藏龍嗎？操縱艾姆的玩家又是什麼樣的人呢？所有謎底都在故事中等你來親眼見證。waste戊小小透漏了後續的劇情發展：「接下來還會有神秘新角色登場，各有長處、特色的四名奇葩成員將組成雷包小隊，敬請期待」。《來補來坦來輸出》目前全台獨家在beanfun!漫畫星連載中，快前往艾姆所在的遊戲世界中一探究竟！
beanfun!漫畫星《來補來坦來輸出》