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謝國樑爆爭議　民進黨揭：可能是洗錢、籲說清楚金流

▲民進黨控謝國樑可能洗錢，籲其應出面說明金流。（圖／翻攝自謝國樑臉書）
▲民進黨控謝國樑可能洗錢，籲其應出面說明金流。（圖／翻攝自謝國樑臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-09-29 14:33:32

國民黨基隆市長參選人謝國樑遭控涉及德信證券掏空案，綠營質疑謝負責的金星公司資本額僅700萬元，如何借貸1億多元給德信證券前董事長林冠百？民進黨中央今（29）日也由黨發言人李坤城、民進黨團書記長郭國文、基隆市議員張顥瀚召開記者會，揭露謝國樑先前遮蔽的2家借貸公司名稱，痛批謝不願面對檢驗，直指謝拿不出銀行水單證實借款事實，就很可能是洗錢，要求謝國樑應出面說清楚金流。

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李坤城表示，前幾天謝國樑回應說，借給林冠百的錢，不是金星國際一家公司，而是三家公司，但他拿出的證據，卻把兩家公司用黑筆塗黑，只露出謝國樑是負責人，到底是什麼公司，讓謝國樑不敢把名稱秀出來？

李坤城說，謝國樑公佈一張來路不明的紙，把借錢的公司從一家變成三家，其中兩家還塗黑，不知道謝國樑不敢公諸大眾的理由是甚麼。他更揭露，「原來謝國樑不想讓外界知道的公司，一家是開曼益都（VANTAGE METRO LIMITED、一家是公誠興業(KONG CHENG ENTERPRISE LTD)」，但依照他的說法，因為是境外公司，所以是美金計價，不過經查，公誠興業登記地點在信四路31號，就在謝家的大樓裡，負責人是謝國樑的媽媽林曼麗，「難道要說它是境外公司嗎？」「請問台灣公司、美金計價的理由又是什麼？」

郭國文則提及，謝國樑至今還拿不出匯款的水單，只憑一張塗改過、沒有簽名、沒有簽證、來路不明的紙，就要說明億來億去的洗錢案嗎？

「沒有水單、沒有借款、就是洗錢」，郭國文說，依目前所有被揭露的資訊合理懷疑，金星國際公司真的有借錢給林冠百嗎？這三家由謝國樑當負責人的公司真的有借錢給林冠百嗎？更另大家好奇的是，「德信案的一億元，最終都回到謝國樑的公司，甚至部分還進了謝國樑的個人帳戶」，但卻拿不出轉帳的水單、或任何銀行的單據。

張顥瀚則說，謝國樑將金星公司轉移到信四路謝家房產，總共有15家公司登記在同個地址（信四路31號），不知道還有多少在海外、在開曼群島、在維京群島，在那些被稱為洗錢天堂、避稅天堂的海外公司？希望要選市長的謝國樑能公開說清楚，到底還有多少祕密公司？還有多少億來億去、轉來轉去、國內國外洗來洗去的錢？

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