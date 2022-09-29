中重症+273！12歲童心肌炎住院「PCR轉陽」 病危搶救中
中央流行疫情指揮中心表示，今天（29日）新增273例中重症，其中有一名12歲男童心肌炎，住院期間陰轉陽確診，現仍在加護病房搶救中；而另外還有一名MIS-C個案，染疫者為14歲少女，確診2週後出現症狀，院方檢查懷疑是MIS-C合併心肌炎、休克，經治療後已轉出加護病房。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，該名12歲男童過去曾接種過1劑疫苗，本身患有副甲狀腺疾病，9/22開始發生全身無力、呼吸困難、嘔吐等症狀，到醫院檢查出有急性心肌炎、肺炎、缺氧、呼吸窘迫等，因此立刻插管入住加護病房，並使用呼吸器、抗生素、免疫球蛋白等藥物治療；另外，個案在住院期間PCR轉陽性，CT值35.7，目前病況仍危急。
另起MIS-C染疫者為14歲少女，曾接種過3劑疫苗，9/10確診，9/26出現發燒、胸悶、腹痛、腹瀉，因此到急診就醫，檢查有些壓偏低、心臟酵素升高，院方懷疑MIS-C合併心肌炎及休克，當天即收治加護病房，同時給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，於9/28病況改善轉出加護。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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