林襄進軍日本遭網酸「不想靠奶當花瓶」！高EQ回應被讚爆
當紅的啦啦隊女神「樂天女孩」林襄長相甜美，擁有32E、23、33的火辣身材，還在1年內推出兩本個人寫真集。不過人紅是非多，她過往黑歷史陸續被爆出，也引發討論。豈料她昨（28）日在IG宣布第2本寫真書《與你襄愛》將於日本開賣，就有網友酸「我不想靠奶紅，不想當花瓶，下一秒出了第二本囉」，對此，她也難得正面回應了。
林襄昨（28）日在IG以「給日本粉絲的消息」為題發文，表示「我的第二本寫真書『與你襄愛』終於要在日本正式開賣啦，並附贈日本限定特典原創寫真卡，試著挑戰說日語宣傳，影片也請check喔，在可以去日本前我們先在寫真集中見面吧」。
貼文一出，就有網友酸「我不想靠奶紅，不想當花瓶，下一秒出了第二本囉，經紀人表示：家庭經濟狀況不好」，而林襄也回應「我沒說不想靠奶當花瓶哦」，豈料該名網友繼續酸「難怪會跟孫X在一起，靠奶紅跟靠奶當花瓶是不一樣的，自己說的話要記得」。
對此，林襄也只回「@@」便不再理會酸民。其他網友見狀也紛紛留言支持她，「真的不懂一個好好善良公民不當偏要當一個鍵盤俠」、「太猛了吧，太襄太辣啦」、「太棒啦，襄爆」。
林襄最近頻頻登上新聞版面，先前有網友挖出她17歲嫩照，質疑她二度發育，爆出假胸風波，不過她早就上琳妲的YouTube頻道說想拍X光「以證清白」，還給琳妲親手驗證「真假」；但後來又有她過去穿兔女郎裝的露骨直播，還有疑似她本人的上空照流出。儘管面對眾多壓力，她的心態也算坦然，她曾透露以前雖會因為酸民留言而難過，但現在比較不會為此走心。（編輯：郭佩蓉）