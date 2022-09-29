美國台灣形象展10月前進華府　參展企業佔上市櫃營收36%

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次形象展以「無限台灣，十力台灣」為主軸設置10大形象館，集合國內最優秀企業、科技、文化與表演藝術團體，同步呈現台灣科技硬實力與文化軟實力，領域涵蓋電動車、5G、智慧城市、智慧醫療、航太科技、台灣文化與美食等。同時，貿協也將邀請網紅帶看展覽，讓無法親臨現場的民眾皆能在線上感受。
經濟部國貿局與外貿協會將帶領83家台灣頂尖企業赴美，其中16家企業佔台灣上市櫃公司年營收36％，包括鴻海、和碩、群創、光寶、台達電子、技嘉等，黃志芳以「可說是精銳盡出」形容。
展覽當天也將同步舉辦美台創新醫療與智慧移動等2場論壇，由前副總統陳建仁、前中研院長翁啟惠、台中榮總院長陳適安、鴻海及穩懋半導體等高階主管發表專題演說，深化台美產業交流。
經濟部與貿協駐美外館皆已積極洽邀美國企業、政府官員、國會議員參與，預期將打造今年台美層級最高的商務平台，至於美方行政部門前來參與的最高層級可以到哪裡，貿協並未透露。
此外，活動也將籌組電動車與生技醫療產業交流團訪問美國東西兩岸知名企業，搭上美國大基建計畫與疫後醫療產業商機，為台灣業者取得先機。
過去5年，台灣形象展於新南向國家已辦理20多場，黃志芳表示，此次台灣形象展首度開赴美國華盛頓，將台灣尖端產業科技、多元民主價值、精緻本土藝術文化、壯闊迷人山海景緻呈現給美國，述說美麗的台灣故事，建立台灣品牌形象。
黃志芳指出，雷根大廈過兩條街到白宮，賓州大道往下走，就是美國國會山莊，幾乎所有美國大企業在當地都有辦公室，「美國還有什麼地方比這裡更適合舉辦形象展？」他表示，此次展出CP值很高，因為只要國家形象提高，產品也會跟著水漲船高。
貿協也提到，台灣對美國出口額與美中貿易戰前相比，於2021年達到657億美元，成長8成之多，創下歷史新高，台灣也躍居美國第八大貿易夥伴，證明台美經貿交流愈趨緊密。美國台灣形象展將為台美雙方創造更多交流與合作機會，深化台灣科技與文化形象，為台美交流推向高峰。