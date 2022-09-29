別讓媽媽出門草木皆兵！蔡其昌要趕走人行道「三寶」

路是人走出來的，但親子想在台中市街頭遊走，可能得「披荊斬棘」。民進黨台中市長候選人蔡其昌今推著嬰兒車，測試道路對行人的友善程度，發現不僅處處陷阱，有時還得扛嬰兒車闖關，他強調人行道的舒適度，是城市進步與否的重要象徵，未來若當選市長，將推動友善行人觀念、為人行道大改造。
蔡其昌今（29）日在新手爸媽議員候選人何昆霖、謝家宜陪同下，和立委何欣純在五權西路2段試走台中的人行道，何欣純拉著菜籃車、蔡其昌推著嬰兒車，才走一小段路，便體會到何謂寸步難行。路樹樹穴、變電箱、消防栓有如人行道「三寶」，不僅佔掉一半寬度，甚至大剌剌擋在路中間，必須勞動兩個大人連孩帶車扛著「過五關」；雜草繁茂缺乏整理，一個不注意就會割傷嬰孩幼嫩的皮膚。蔡其昌感慨在台中步行竟是如此困難！如此不友善住民的道路環境，要如何稱得上「生活之都」？
蔡其昌說，相較於其他重大建設，人行道乍看不是大事，但對於市民朋友，特別爸爸媽媽及銀髮族們，就是每天生活的大事，自己也覺得人行道設計的好壞與否、是否達到安全舒適，是一座城市進步與否的重要象徵。未來若擔任市長，會把以人為本的設計當作重要施政理念，讓市民朋友及爸媽們帶著孩子散步走路的時候，覺得舒適、方便、安全。
蔡其昌批評現任市長盧秀燕不重視人行道，市府團隊對於人行道用最低標準來設計、規劃、驗收，導致無法讓市民安心、安全的行走。盧秀燕施政報告中提及人行道整平，3年來僅完成24公里，連今天舉辦通車典禮的南區福田二街打通工程，也看不到人行道的設計。
蔡其昌說，未來若當選市長，人行道整平將有3大優先順序，一是新興開發區申請建照時，同時審核人行道規劃的設計圖；二是市民喜歡散步的地點、公園附近道路及爸媽帶孩子上下課的路線；三是整條街廓期盼優先設置或翻新時，也會優先施作。
台中市建設局表示，市長盧秀燕上任後積極盤點既有人行道缺失，目前已修繕整平人行道達34.9公里、新闢人行道48.7公里，市府將積極推動建置道路無障礙環境，提供市民優質通行環境。