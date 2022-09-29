女獵人「野外殺狼」喊超爽！眾見照片怒了：那是哈士奇
東、西方都存在獵捕文化，部分獵人會高舉捕殺到的獵物慶祝，甚至上網發文炫耀。美國一名女獵人就興高采烈地上傳自己射殺的「野狼屍體照片」，並配字抒發心情：「感覺實在太棒了」，可貼文發上網路不到15分鐘，就被網友罵到緊急刪文，因眾人發現女子手上的根本不是狼，而是一隻無辜的哈士奇。
據外媒報導，美國蒙大拿州一名女獵人，日前於臉書分享多張自己出外捕獵的「成果照」。女獵人說明原先的主要目標是黑熊，但路途中突然出現一匹野狼，於是她毫不猶豫地掏出槍枝將其斃命，並表示這種感覺令人非常愉悅，接著抓起獵物的身軀開心地拍了許多照片。
貼文傳開後，被網友發現她手中的獵物根本不是野狼，而是一隻西伯利亞哈士奇，因此大眾紛紛撻伐「殺了一隻狗還PO網炫耀，真可恥」、「你連狼跟哈士奇都分不清楚喔」、「你應該被逮捕」。
女獵人迅速將文章刪除，道歉「對不起是我看錯了，我以為是隻混種的狼，因為牠狂吠還朝我跑來，感覺想要把我吃了，所以就算我知道那是狗，我也會毫不猶豫開槍」，該番言論並沒有成功止血，網友繼續嗆「你到底有什麼問題？即便你是出於自衛射殺牠，但你何必剃毛挖內臟？」。
因有多位民眾向蒙大拿州的相關政府單位舉報，弗拉特黑德郡治安官辦公室人員出面說明，拉特黑德國家森林公園（Flathead National Forest）中確實有狗狗在裡頭生活，有哈士奇、牧羊犬等的米克斯犬，共有11隻，而現今能確認其中一隻真的被射殺，故已開始對此案件展開調查。（編輯：李惠婷）