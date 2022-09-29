朴敏英詐欺富豪男友長這樣！跟《魷魚》主角有不正當關係

我是廣告 請繼續往下閱讀
姜宗賢名下有加密貨幣交易所「Bithumb」、製作公司「Bucket Studio」，Bithumb最大股東為金在旭，而金在旭是李政宰、鄭雨盛創辦的「Artist Company」公司代表，金在旭名下還有一間公司為「Vidente」。Vidente在2017年面臨下市危機，當時李政宰、鄭雨盛、河正宇分別投資的消息傳開後，Vidente股價因3人名氣暴漲2倍。
李政宰、鄭雨盛、河正宇被爆出與姜宗賢疑似有「利益勾結」，李政宰、鄭雨盛稍早發聲明澄清，表示當時是在金在旭的建議下投資，否認「內線交易嫌疑」，在2018年收回投入資金後，與Vidente「不再有任何關係」，也從未見過姜宗賢，是透過新聞才知道姜宗賢是Vidente、Bucket Studio的持有人，「藝人公司與Vidente、Bucket Studio、金在旭、姜宗賢完全沒有關係，希望大家不要有錯誤」。
根據報導指出，雖然李政宰、鄭雨盛撇清與姜宗賢的關係，不過在《魷魚遊戲》爆紅後，戲劇相關公司股價飆漲，但《魷魚遊戲》製作公司為「Siren Pictures」，獲利的卻是「Bucket Studio」，而李政宰、鄭雨盛創辦的「Artist Company」握有「Bucket Studio」15％股份，複雜的「利益勾當」讓人霧煞煞。
此外，朴敏英跟姜宗賢爆出交往後，姜宗賢的照片也被起底曝光，他非高帥長相，還有著「大肚腩」，模樣掀起熱議，網友開玩笑表示，長得不好看又違法，全身上下只剩錢，懷疑朴敏英與他交往的動機「絕非單純」。