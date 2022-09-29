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朴敏英詐欺富豪男友長這樣！跟《魷魚》主角有不正當關係

▲朴敏英（左）的詐欺富豪男友姜宗賢長相被公開。（圖／朴敏英IG、微博）
▲朴敏英（左）的詐欺富豪男友姜宗賢長相被公開。（圖／朴敏英IG、微博）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-09-29 15:11:012022-09-29 15:18:22

韓星朴敏英遭爆與詐欺富豪姜宗賢交往，朴敏英的姊姊跟2人還是事業上的夥伴，今（29日）更傳出《魷魚遊戲》李政宰、鄭雨盛、河正宇等人，都與姜宗賢有利益勾結，而姜宗賢的正面照隨之曝光。

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▲姜宗賢被爆是詐欺前科犯。（圖／翻攝Dispatch）
▲姜宗賢被爆是詐欺前科犯。（圖／翻攝Dispatch）
根據《Dispatch》報導指出，姜宗賢是個詐欺犯，2013年至2015年涉嫌炒股、不正當交易、設空頭公司賺資金等前科，最後被判有期徒刑2年半、緩刑3年、80小時社會公益服務。姜宗賢外傳是富豪，花錢不手軟，生日會砸1億開酒，朴敏英跟他交往時，收過男友送的車，她目前隸屬的經紀公司「HOOK娛樂」，姜宗賢疑似是幕後合作夥伴之一。

姜宗賢名下有加密貨幣交易所「Bithumb」、製作公司「Bucket Studio」，Bithumb最大股東為金在旭，而金在旭是李政宰、鄭雨盛創辦的「Artist Company」公司代表，金在旭名下還有一間公司為「Vidente」。Vidente在2017年面臨下市危機，當時李政宰、鄭雨盛、河正宇分別投資的消息傳開後，Vidente股價因3人名氣暴漲2倍。

李政宰、鄭雨盛、河正宇被爆出與姜宗賢疑似有「利益勾結」，李政宰、鄭雨盛稍早發聲明澄清，表示當時是在金在旭的建議下投資，否認「內線交易嫌疑」，在2018年收回投入資金後，與Vidente「不再有任何關係」，也從未見過姜宗賢，是透過新聞才知道姜宗賢是Vidente、Bucket Studio的持有人，「藝人公司與Vidente、Bucket Studio、金在旭、姜宗賢完全沒有關係，希望大家不要有錯誤」。

根據報導指出，雖然李政宰、鄭雨盛撇清與姜宗賢的關係，不過在《魷魚遊戲》爆紅後，戲劇相關公司股價飆漲，但《魷魚遊戲》製作公司為「Siren Pictures」，獲利的卻是「Bucket Studio」，而李政宰、鄭雨盛創辦的「Artist Company」握有「Bucket Studio」15％股份，複雜的「利益勾當」讓人霧煞煞。

此外，朴敏英跟姜宗賢爆出交往後，姜宗賢的照片也被起底曝光，他非高帥長相，還有著「大肚腩」，模樣掀起熱議，網友開玩笑表示，長得不好看又違法，全身上下只剩錢，懷疑朴敏英與他交往的動機「絕非單純」。

▲微博瘋傳姜宗賢的照片。（圖／微博）
▲微博瘋傳姜宗賢的照片。（圖／微博）
▲《獵首密令》是李政宰（左）籌備4年的電影。（圖／龍祥電影）
▲▼李政宰（上圖左起）鄭雨盛、河正宇（下）傳與姜宗賢有利益糾葛。（資料圖／龍祥電影、Netflix）
▲劇中，河正宇因魚貨貿易被張震勒索。（圖／Netflix）
 

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