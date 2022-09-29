台股Q4持續面對利空測試 法人估萬三到萬五區間震盪
展望第四季，復華投信今（29）日表示，整體美國經濟應該還是會軟著陸，極少機會會出現像2008年金融海嘯那樣的嚴重深度衰退。但台股部分，短期因通膨引發的利空效應將持續測試底部，在不確定性未除，以及景氣領先指標年增率底部翻揚前，預估第四季大盤將處於13000到15000點區間震盪。而2023年上半年預估通膨趨緩，市場情緒將好轉，有望帶動股市反彈，2023年全年最高可能來到17000點。
復華投信投資研究處副總邱鶴倫指出，物價增速已見頂，且通膨預期開始下滑，另外原物料價格已下滑且供應鏈問題持續改善，因此預估美國經濟應該還是會軟著陸。至於台股部分，股價淨值比已近長期平均、預估本益比不到11倍，等於已經修正到歷史低檔水準，預期本波市場修正低點約在13000點到14000點，後市將轉為區間震盪，由於過去歷史台股沒有連續兩年下跌，待年底景氣落底訊號顯現後上漲可期。
邱鶴倫指出，觀察台股過去空頭跌幅，在美國景氣軟著陸預期下，目前跌幅已達滿足點區間，但有鑑於電子業庫存調整及企業獲利下修，可能從今年第四季延續到明年2023年第一季，也就是說此波為股市相對谷底期。
至於要選擇哪些族群？邱鶴倫表示，在這樣的環境下，選股顯得格外重要，相對看好長線仍具成長趨勢的高速運算、節能及替代能源ESG概念，車用電子、網通、生技、蘋果供應鏈等。
邱鶴倫表示，目前股市情緒指標雖較6月低點略有反彈，但整體股市情緒仍處在相對悲觀，但推估明年上半年通膨指數有機會回落，讓FED放緩升息腳步，會讓市場情緒好轉，股市也有望反彈，使大盤有機會挑戰16000點大關，但因為FED不易快速降息，在資金動能有限之下，推估明年台股大盤區間將是14000點到17000點之間。
※【NOWnews 今日新聞
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