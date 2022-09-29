還記得「二壘妹」嗎？5年後近況曝光 球迷驚：太大了吧
還記得2017年朝二壘開球的國中妹嗎？近日，有網友在討論日本職棒開球來賓時，意外讓人想起二壘妹的尷尬場面，結果馬上就有神人PO分享近況，原來二壘妹現在是一名以啦啦隊為目標的YouTuber正妹，而且身材十分震撼，讓不少人直呼「現在也長太大了吧！」
網路論壇PTT棒球版，29日有一篇討論日本職棒的文章，內容提到日本火腿隊請到18年前在札幌巨蛋的首位開球嘉賓，來投出最後一球，非常有意義，結果就有不少網友想起2017年，那位紅到國外的「二壘妹」江宛庭。
沒想到就有神人丟出YouTube影片，原來當年那位二壘妹，現在已經是一名YouTuber，而且內容全是她隨機跳應援舞給路人看的影片，但畫面中的她似乎完全不怕尷尬，同時也展現自己最大的身材優勢。
大家看完後紛紛直呼「這上面推文的二壘妹，變超大」、「二壘妹變這麼多喔0.0」、「二壘妹變化這麼大」、「長大變好美，也沒有故意裝笨博取關注」、「二壘妹追夢的過程感覺很有戲啊 」、「很有意義欸～真不錯」；但也有人認為，「二壘妹如果不充實內涵…根本沒機會吧」、「要進啦啦隊不可能只靠身材有料吧！」、「根本完全對啦啦隊有很大的誤會。」（編輯：詹鎰睿）