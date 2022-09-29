主播高毓璘曬9年前「43kg開球辣照」！網驚：以為啦啦隊
有「主播界洪曉蕾」的三立主播高毓璘，不僅擁有精緻五官、甜美笑容，加上在螢光幕前播報新聞的專業形象，使她粉絲眾多，深受觀眾喜愛。而她今（29）日為了慶祝臉書粉絲團達到9萬個追蹤者，也開心分享一張「9年前」只有43公斤的超辣美照，貼文一出，掀起熱議。
高毓璘今天在臉書粉專發文，表示「粉絲團終於來到九萬了，雖然人數不算多，但至少確定百分之百都是真人真粉無灌水。真的很謝謝老粉們一路陪伴支持，每天熱情的互動留言，也大大歡迎新粉們加入，聽我分享生活五四三」。
高毓璘接著說，之前在IG玩問答的時候，找到一張回憶殺，2013年去幫Lamigo桃猿隊開球，也讓她忍不住直呼「嗯，年輕時候的肉真的比較緊實（誤）」，只見照片中，她將頭髮綁起，臉蛋依然精緻美麗，和現在幾乎沒什麼變，而身上穿著綁起來的合身球衣，大露超細螞蟻腰，下身則是超短熱褲，白皙長腿也一覽無遺。
她也在留言處透露「那時候好像只有43公斤，現在整個不明白怎麼到達這種數字欸，根本不可能啊」，網友紛紛留言，「不論何時都是仙女無誤」、「好美喔天啊」、「現在更美」、「哇，這位媽媽歷經歲月無情的洗禮後，唯一不變的還是那張天使的臉龐！從年輕到現在都沒什麼變，還是一樣美」、「不仔細看還以為啦啦隊員去開球」、「我怎麼覺得現在更美艷」、「超正我的天」、「那個眼神好讚」。（編輯：郭佩蓉）