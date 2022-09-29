秋季暢遊台南 看米奇 品鮭蟹 吃小吃 不同玩法好滿足

秋高氣爽是出遊好時節，米奇與好朋友Chill遊台南9月初於台南安平盛大開展，已吸引大批粉絲遊客前往觀賞。而秋天令人食慾大開，尤其秋鮭肥、蟹膏厚，海鮮控更是欲罷不能，加上台南小吃每每令許多旅客流連忘返。台南五星酒店針對秋天推出住宿及餐飲專案，要讓遊客趁著秋涼好天氣暢遊台南。





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台南大員皇冠假日酒店「煉瓦日式餐廳」10月1日至11月30日推出「微風秋味．蟹鮭雙鮮饗宴」套餐，前菜「蟹味噌海膽豆腐/三色素麵」將海膽、松葉蟹膏融合與軟嫩豆腐一起食用，口感細緻綿滑、海味十足。蒸物「秋鮭芙蓉蒸」將油脂含量少的鮭魚尾段以馬蹄形開口方式剖開，魚肉包覆已經拌炒入味的菇類蔬菜，與蛋汁一起蒸熟，將中式吹彈可破的芙蓉蒸蛋，轉換以日式方式呈現。炸物「鱈場蟹蔬菜天婦羅」選用肉質Q彈、肉質飽滿的鱈場蟹腳，油炸後外酥肉Q彈鮮甜。握壽司「秋之三味壽司」採用最肥美的鮭魚腹部肉捲著壽司飯佐鮭魚卵，搭配澎湖當季明蝦、松葉蟹做成軍艦壽司。湯品「秋風味噌湯」可以品嘗到蟹鮭雙鮮的滋味。





▲在台南遠東香格里拉酒店客房內，就能一次吃到台南經典小吃，一網打盡（圖／台南遠東香格里拉酒店提供）

台南遠東香格里拉飯店網羅台南必吃小吃懶人包，即日起至12月30日推出「台南味‧好食光」住房專案，主打在客房內就能享用「府城必吃美食組」，內含海陸雙拼「鍋燒意麵」，海鮮湯頭加入叉燒肉、蛤蠣、鮮蝦、虱目魚丸等豐富配料，加上水波蛋譜出無窮好滋味。50年名店「武廟肉圓」Q彈外皮、扎實肉餡搭配獨門醬汁，完美呈現原汁原味；餐後來杯古早味紅茶及南部特有「薑汁番茄切盤」，以甜中帶辣的順口滋味劃下句點。此外「台南味‧好食光」住房專案可享加購高鐵車票75折優惠。





▲台南安平雅樂軒酒店推出鴨香堡套餐，鹹香清爽、香氣濃郁（圖／台南安平雅樂軒酒店提供）

安平雅樂軒酒店因鄰近遊憩碼頭，即日起至 10 月 31 日也推出米奇好朋友 –「唐老鴨」主題相關的套餐及住房專案。全日餐廳–充能站即日起至 10 月 31 日止推出「鴨香堡」套餐，含游來游去真快活鴨香堡及夏日氣泡飲一套。選用宜蘭櫻桃鴨腿，多種香料醃製 10 小時，低溫 90 度油封 3 小時，高溫烘烤香氣口感一次到位，櫻桃鴨腿肉酥脆清爽不油膩。另有「鴨香堡」一泊二食住房專案，可入住台南安平雅樂軒任一房型，每人再加價還可享有自助早餐及鴨香堡雙人套餐，讓您精采樂享沈浸在充滿迪士尼的歡樂假期。





