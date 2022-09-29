中市紅綠燈桿柱　議員：投公共意外責任險

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林德宇表示，9月初彰化縣發生一起紅綠燈突然斷裂而砸傷一名騎士的意外，該名騎士仍在醫院治療當中，恐有癱瘓疑慮。他在交通地政委員會審查台中市112年預算時就詢問交通局，是否有全面清查全市紅綠燈桿柱並列冊安排檢修？當時委員會審查決議的附帶意見為「請交通局將全市紅綠燈桿架設時間清點列冊，並依設置年份訂定檢修基準，另請針對全市交通號誌設施投保公共意外責任險。」
交通局長葉昭甫指出，台中市大概有近6300個路口有紅綠燈，在設置桿位時都有做財產認列，基本上每個路口的紅綠燈都有施作年限，會針對紅綠燈施作年限進行分類，比如說超過10年或20年就會加強巡檢，避免發生砸傷意外。
林德宇指出，除了依照紅綠燈施做年份加強安排巡檢排程之外，市府更應該將紅綠燈桿柱投保公共意外責任險，以彰化縣為例，彰化縣紅綠燈桿柱都有投保公共意外責任險，台中市在供不特定第三人使用的公共場所或該場所的設置，包括道路、公園管線等，應該要全面投保，交通局明年編列1.79億在「一般建築設備的公共建設及設施費」項目上，有沒有辦法執行？
葉昭甫說，交通局有詢問彰化或他縣市的做法，現在遇到的問題是，彰化投保的保險公司賠很多，已經確定不會續保，其他縣市也都沒有投保案例，交通局正詢問所有保險業能不能就保險法來針對這種桿件投保意外險，現在都還在洽談當中。