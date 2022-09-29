中市紅綠燈桿柱　議員：投公共意外責任險

台中市紅綠燈桿柱應全面投保公共意外責任險，今 (29) 日市議員林德宇質詢指出，彰化縣在 9 月初發生一位騎士停等紅綠燈時，遭紅綠燈桿柱砸傷導致有癱瘓疑慮，他要求，交通局做為主管交通號誌的權責單位，除了清查列管全市紅綠燈並依照設置年份訂定檢修基準外，更應速針對紅綠燈桿柱投保公共意外責任險，保障市民安全。

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林德宇表示， 9 月初彰化縣發生一起紅綠燈突然斷裂而砸傷一名騎士的意外，該名騎士仍在醫院治療當中，恐有癱瘓疑慮。他在交通地政委員會審查台中市 112 年預算時就詢問交通局，是否有全面清查全市紅綠燈桿柱並列冊安排檢修？當時委員會審查決議的附帶意見為「請交通局將全市紅綠燈桿架設時間清點列冊，並依設置年份訂定檢修基準，另請針對全市交通號誌設施投保公共意外責任險。」

交通局長葉昭甫指出，台中市大概有近 6300 個路口有紅綠燈，在設置桿位時都有做財產認列，基本上每個路口的紅綠燈都有施作年限，會針對紅綠燈施作年限進行分類，比如說超過 10 年或 20 年就會加強巡檢，避免發生砸傷意外。

林德宇指出，除了依照紅綠燈施做年份加強安排巡檢排程之外，市府更應該將紅綠燈桿柱投保公共意外責任險，以彰化縣為例，彰化縣紅綠燈桿柱都有投保公共意外責任險，台中市在供不特定第三人使用的公共場所或該場所的設置，包括道路、公園管線等，應該要全面投保，交通局明年編列 1.79 億在「一般建築設備的公共建設及設施費」項目上，有沒有辦法執行？