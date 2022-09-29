曲艾玲悲訴老公罹癌！全家陷低潮 兒子淚問：爸爸會死嗎
資深主持人曲艾玲的老公郝庚龍，前年罹患口腔癌二期，全家因而陷入低潮，日前她上節目《命運好好玩》錄影，透露自己堅強面對考驗，當時最心疼的是小孩，因為年幼的一雙兒女聽到癌症時非常害怕，兒子猛掉眼淚，擔心地問她「爸爸會死嗎？」令人為之鼻酸。
曲艾玲透露，老公的口腔會長白斑，每半年會去洗牙，並固定去醫院檢查口腔，有次忘了回診，拖延5個月才發現怪怪的，就醫後檢查竟是口腔癌二期，隔天就要緊急入院開刀，當天下午老公陪兒子去河濱公園騎單車，返家時兒子哭了，說爸爸在公園掉淚，擔憂地問：「爸爸會死嗎？」她安慰孩子不要害怕，只要好好治療一定會康復，每晚一起為先生祈禱，祈求神會給予幫助。
她回憶起，老公從手術房推出來時，身上插滿管子，年僅8歲的女兒見狀都愣住了，之後才衝出病房門口哭泣，坦言「我好害怕，爸爸怎麼會這樣」，一直堅強面對的曲艾玲，說到小孩難過時，也忍不住激動落淚，還好老公術後癌症沒有擴散，不用化療，算是不幸中的大幸。
後來，曲艾玲老公在醫院住10幾天，在家休養、鼻胃管掛了3個多月，這過程中，老公一直要她別告訴別人，希望低調治療，但她送孩子上學時忍不住脆弱痛哭，被其他家長得知實情，主動給予幫忙，也來家裡探望先生，陪伴他們度過這段低潮期。