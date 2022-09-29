深夜禁唱歌！4女「拆定時器」照嗨 民宿接警察來電臉綠
近年消費者入住旅館或民宿後，因為鬧過頭把房間弄得一團糟的爭議頻傳，就有位民宿業者表示，經營的民宿有提供歡唱設備，但擔心吵到左鄰右舍，晚上10點就會關機。不料日前半夜在睡夢中，接到警察來電表示有人投訴，當下狐疑想說不是設定10點自動關機了嗎，結果查監視器一看，竟是4位入住女房客直接動手把定時器拔掉，讓他好傻眼。
這位業者在臉書粉專「靠北住宿2.0」發文，表示入住時就說明歡唱設備10點自動關機，結果睡夢中卻接到附近派出所的電話，說有民眾舉報，讓他不禁傻眼。結果調出監視器畫面一看，4位女房客於深夜11點多時擅自打開變電箱，拔除定時器，接著一路歡唱到12點多，讓原PO感慨「此案件說明民宿公共區域監視器的重要！」
而從監視器畫面中可以看見，4位女房客齊心合作，有人搬開麻將桌，有人蹲在地上動手拔定時器。原PO也無奈直言，「監視器要防的永遠不會是優質客人，但不知道每次入住的，是不是正常人...」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「一定是慣犯！竟然知道可以拔掉定時器」、「誇張欸」、「那麼愛唱幹嘛不去ktv」、「可以告」、「好扯」、「這種真的白目」、「遇過客人自備行動音箱&麥克風的…十點斷電後換唱自己的」。（編輯：倪浩軒）