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防疫旅館退場給補助　全國旅館公會籲中央一視同仁

▲旅館商業公會全國聯合會理事長洪崇元今（29）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，比起整體旅宿業僅佔約1成的防疫旅館來說，其他旅宿業者更需要急救。（示意圖／翻攝Pexels）
▲旅館商業公會全國聯合會理事長洪崇元今（29）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，比起整體旅宿業僅佔約1成的防疫旅館來說，其他旅宿業者更需要急救。（示意圖／翻攝Pexels）

記者黃仁杰／台北報導

2022-09-29 16:30:26

全球歷經疫情肆虐，觀光產業鍊受到的衝擊最為嚴重，而中央終於將在10月13日起鬆綁放寬入境免居家檢疫，採0+7防疫新制，防疫旅宿及機場防疫車隊也將逐步回歸常態經營。其中對於提供防疫旅宿的業者，交通部觀光局宣佈祭出每房5000元的一次性補貼，協助業者退場，不過中華民國旅館商業公會全國聯合會理事長洪崇元今（29）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，比起整體旅宿業僅佔約1成的防疫旅館來說，其他旅宿業者更需要急救。

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行院院院長蘇貞昌今日表示，感謝業者在新冠肺炎疫情兩年多來，提供安心檢疫環境及減少病毒傳播的風險，提升整體防疫安全，共同守護國人健康。而交通部長王國材也指宣佈，考量防疫旅宿配合政府檢疫政策，業者回歸常態經營前須進行旅宿清消與過渡期間整備無法營運等，因此將補助防疫旅宿業者每房5000元補貼，以協助其早日回歸常態經營。

國際五星飯店品牌大直英迪格酒店從去（2021）年3月開始部分整備作為防疫旅館，自同年5月更是全面以防疫旅宿方式經營，在退場前夕，大直英迪格僅低調表示，起初依照政府的規定調整為經核可的防疫旅宿，不過目前開放一般客人訂房的部分尙在研議。

洪崇元受訪指出，這段疫情期間，所有的旅館損失都很慘重，做防疫旅館的業者當然需要多一點的清消和整備成本，中央給予補助照顧也是無可厚非，然而對比其他條件不符或窒礙難行的旅宿業者，在過去2年多來都是慘淡經營，只要疫情仍在持續，民眾就不願意出門，旅館業自然天天賠錢。

雖然整府在今年7月中提出國旅補助相關措施，其中在個人自由行旅宿補助方面更是廣受好評，在9月預算就提前告鑿。但洪崇元表示，「國旅補助其實短短就補助那40天，但不夠賠錢的1%，希望國旅補助繼續撥款幫助振興，等國境真正開放，旅宿業者能真正自力更生之後，再回歸市場運作」。

洪崇元進一步說明，台灣的客人主要是中國、日本，日本方面幣值一直掉，願意過來旅遊的也是少數，至於南向政策這些國家疫情也還很緊張，現在開放國境只是對於出團有幫助，「那台灣旅館生意就更受到影響，現在防疫旅館又要退場，加入一般的旅館市場競爭，其實當初加入的旅館都是有規模的，或是國際品牌的地方大間的，現在退場補助他們，讓他們回歸市場，對於一般的業者來說影響更大」，中央提供防疫旅館的是退場補助，但剩下的99%需要的都是急救，應該要延長旅宿補助至年底，再不然就真的要辦告別式了。
 

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