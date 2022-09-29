防疫旅館退場給補助　全國旅館公會籲中央一視同仁

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國際五星飯店品牌大直英迪格酒店從去（2021）年3月開始部分整備作為防疫旅館，自同年5月更是全面以防疫旅宿方式經營，在退場前夕，大直英迪格僅低調表示，起初依照政府的規定調整為經核可的防疫旅宿，不過目前開放一般客人訂房的部分尙在研議。
洪崇元受訪指出，這段疫情期間，所有的旅館損失都很慘重，做防疫旅館的業者當然需要多一點的清消和整備成本，中央給予補助照顧也是無可厚非，然而對比其他條件不符或窒礙難行的旅宿業者，在過去2年多來都是慘淡經營，只要疫情仍在持續，民眾就不願意出門，旅館業自然天天賠錢。
雖然整府在今年7月中提出國旅補助相關措施，其中在個人自由行旅宿補助方面更是廣受好評，在9月預算就提前告鑿。但洪崇元表示，「國旅補助其實短短就補助那40天，但不夠賠錢的1%，希望國旅補助繼續撥款幫助振興，等國境真正開放，旅宿業者能真正自力更生之後，再回歸市場運作」。
洪崇元進一步說明，台灣的客人主要是中國、日本，日本方面幣值一直掉，願意過來旅遊的也是少數，至於南向政策這些國家疫情也還很緊張，現在開放國境只是對於出團有幫助，「那台灣旅館生意就更受到影響，現在防疫旅館又要退場，加入一般的旅館市場競爭，其實當初加入的旅館都是有規模的，或是國際品牌的地方大間的，現在退場補助他們，讓他們回歸市場，對於一般的業者來說影響更大」，中央提供防疫旅館的是退場補助，但剩下的99%需要的都是急救，應該要延長旅宿補助至年底，再不然就真的要辦告別式了。