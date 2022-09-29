高雄具海空雙港優勢　黃彥毓指解封後適合發展會展產業

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黃彥毓也細數近年來高雄在會展產業的成果，2011年，高雄市成功爭取中央經濟部國貿局投資興建高雄展覽館，2013年成立高雄市政府成立會展推動辦公室，整合軟、硬體產業鏈，並提供24小時的單一窗口一條龍專業諮詢服務，協助相關業者進行獎勵補助、會展觀光規劃建議、場地建置及競標國際會議等多元服務。2014年興建完成移交安益集團轉投資的高雄展覽館公司經營。
其中2016年高雄市政府更是主動發起全球首創以港灣城市為議題的國際論壇，成功的用城市外交打破邦交國界藩籬，從經濟、環境、文化等各種面向的資源，替高雄、台灣以及全球港灣城市間尋求更多產業合作的空間。
黃彥毓強調，Covid-19疫情擴散全球前，許多知名國際大展（扣件展、遊艇展、建材展...等）都在高雄定期舉辦，歷年舉辦會展數穩定成長，持續不斷在增強高雄軟硬實力，累積了相當豐富舉辦國際型會議的經驗！
黃彥毓認為，這兩年儘管因疫情關係，會展及其周邊產業深受影響，但高雄發展從未停歇！ 5GAiot場域結合港灣城市形象，加上水岸輕軌捷運串聯而成的「亞洲新灣區」進行產業轉型，不僅市容變美變漂亮，高雄這個城市整個氛圍擁有其他城市所沒有的熱情與活力，無論去到哪裡，高雄都能夠帶給大家不同的驚喜，這些都是提升會展觀光的吸引力。
黃彥毓也期待在疫情逐將趨緩、邊境逐步鬆綁之際，高雄能預先準備好迎接會展產業即將帶來的經濟曙光，爭取更多國際會展活動在高雄舉辦！讓高雄從物流的港口城市，成為人流的港灣城市，逐步復甦高雄會展產業鏈。