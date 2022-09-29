高雄具海空雙港優勢　黃彥毓指解封後適合發展會展產業

美國前國務卿龐比歐日前來高雄參加世界台商總會年會，除了看到台美關係再深化，在這個重要時刻，曾經高市府經發局協助前市長陳菊推動會展產業的高雄市前鎮小港市議員候選人黃彥毓更關心疫情逐漸解封後高雄會展產業的發展！黃彥毓今 (29) 日表示，高雄具有海空雙港優勢，宜人的氣候以及豐富的觀光資源，非常適合發展會展產業。

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▲高雄具有海空雙港優勢，以及5GAiot場域結合港灣城市形象，非常適合發展會展產業。（圖／黃彥毓提供）

黃彥毓指出 ， 會展產業包含了會議 (Meeting) 、獎勵旅遊 (Incentives) 、會展 (Convention) 、展覽 (Exhibition)4 個領域的服務產業，具有高度的附加價值，深耕發展不僅能協助業者促成商業買賣，更是帶動住宿、會議、餐飲、旅遊、觀光等經濟發展的火車頭。

黃彥毓也細數近年來高雄在會展產業的成果 ， 2011 年，高雄市成功爭取中央經濟部國貿局投資興建高雄展覽館， 2013 年成立高雄市政府成立會展推動辦公室，整合軟、硬體產業鏈，並提供 24 小時的單一窗口一條龍專業諮詢服務，協助相關業者進行獎勵補助、會展觀光規劃建議、場地建置及競標國際會議等多元服務。 2014 年興建完成移交安益集團轉投資的高雄展覽館公司經營。

其中 2016 年高雄市政府更是主動發起全球首創以港灣城市為議題的國際論壇，成功的用城市外交打破邦交國界藩籬，從經濟、環境、文化等各種面向的資源，替高雄、台灣以及全球港灣城市間尋求更多產業合作的空間。

黃彥毓強調 ， Covid-19 疫情擴散全球前，許多知名國際大展（扣件展、遊艇展、建材展 ... 等）都在高雄定期舉辦，歷年舉辦會展數穩定成長，持續不斷在增強高雄軟硬實力，累積了相當豐富舉辦國際型會議的經驗！

黃彥毓認為， 這兩年儘管因疫情關係，會展及其周邊產業深受影響，但高雄發展從未停歇！ 5GAiot 場域結合港灣城市形象，加上水岸輕軌捷運串聯而成的「亞洲新灣區」進行產業轉型，不僅市容變美變漂亮，高雄這個城市整個氛圍擁有其他城市所沒有的熱情與活力，無論去到哪裡，高雄都能夠帶給大家不同的驚喜，這些都是提升會展觀光的吸引力。