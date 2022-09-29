警大聲明爭論 林佳龍：真相只有一個、而且已水落石出
民進黨新北市長候選人林佳龍今（29）日出席「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會，針對對手新北市長侯友宜選辦提出的「警大聲明」與警大發布正式新聞稿澄清，林佳龍在接受媒體訪問時表示，更關鍵的是侯的博士論文內容問題，希望侯市長可以配合大家公評檢視；林佳龍競選辦公室稍早也召開記者會，針對博士論文內容涉及特權取得、個資隱私及公器私用等疑問，要求侯友宜說清楚。
林佳龍表示，「真相只有一個，而且已經水落石出」，從侯陣營公布的通訊軟體截圖來看，這只是個人私訊交換，警大也一再表達沒有發布所謂的「聲明」，希望澄清，但侯陣營還是一錯再錯硬拗是警大聲明，這個心態最有問題，「犯錯並不可恥，要能夠知錯改過。」
林佳龍進一步提出質疑，除了聲明事件，更關鍵的是侯的博士論文，以及包括侯在入學申請裡面所提到的，相當碩士論文的著作，這個著作到底是什麼，侯就讀博士的四年時間，都任職刑事警察局副局長、局長職務，也沒有請假或留職去修課或撰寫論文，可能是前無古人、後無來者，難道「真的變神」？
民進黨新北市長候選人林佳龍競選辦公室發言人何博文表示，從侯辦所稱的「警大聲明」光侯友宜論文口試通過的時間，和實際侯友宜博論所示相差半年之久，還有從論文中發現「公器私用違法特權調卷」、「藉勢藉端集合性侵犯」、「特權取得偵訊筆錄等隱私資料」三大疑慮，包括現場勘查人員和員警訪談、集合受刑人受測、調閱鑑定書、刑案報告書、判決書、偵訊筆錄等資料，質疑相關申請文件在哪裡？要求侯清楚說明。
對於侯辦出示「警大聲明」及警大回應正式新聞稿，侯友宜在下午出席市議會112年度總預算案受訪時再度重申辦已經按照所有的事實說清楚了，表示一切按照所有相關規定辦理，至於媒體再追問與警大校長陳檡文兩人關係，侯以「謝謝大家關心」，不願再多做表示。