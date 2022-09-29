本土劇女神李又汝閃嫁上班族 感謝老公13年陪伴不離不棄
八點檔本土劇女神李又汝今（29）日對外宣告和大她8歲的男友修哥登記結婚，兩人愛情長跑13年，兩人也買了在新北的房子。李又汝透露，讓她很感動的是老公這13年的陪伴不離不棄，修哥雖是平凡上班族，但做任何事情之前都會先想到她，很久以前媽媽生病在化療，高雄房租都付不出來，也是他先代墊，加上最後媽媽在安寧病房，也是他白天去上班，晚上就回醫院陪他照顧媽媽，讓她很感動，尤其他經常說的一句話「我這輩子沒有什麼夢想，我的夢想就是陪妳完成妳的夢想。」讓她感動到點頭秒嫁。
李又汝以往沒想過可以在台北買房子，但沒想在進入民視拍戲'後，工作逐漸穩定，與老公也有共同信仰，兩人就為了看房子不斷禱告，最後在藝人好友吳東諺介紹下，結果就很順利買到房子，她笑說買房之旅就像一路開外掛一樣順利，從房價、房貸申請到裝修，沒有一件事不是迎刃而解的，她笑說：「26年的房子能夠談到8成並40年期的房貸，真的很幸運」。
接下來李又汝將加入民視8點檔《市井豪門》演出，她表示這段時間為了角色已開始做許多的努力跟準備，尤其現在買房也結婚，人生更踏實更有目標，很期待這一次突破性的角色跟觀眾見面。