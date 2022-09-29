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台灣形象展首度登美！文總率藝陣前進華府、展台灣民俗

▲文總「台灣陣TAIWAN FUSION」展場示意圖。（圖／文總提供）
▲文總「台灣陣TAIWAN FUSION」展場示意圖。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-09-29 17:15:37

由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會統籌的「2022年美國台灣形象展」，將在10月12日至14日於美國華盛頓隆納·雷根大廈和國際貿易中心盛大開展，活動將展現台灣軟硬實力，提升台灣在美形象及知名度。其中台灣文化展館由文總負責籌劃設計，將以「台灣陣TAIWAN FUSION」為主題，展演台灣民俗的傳統與新意。

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繼馬來西亞、印尼、越南、印度、菲律賓、泰國等地舉辦台灣形象展後，外貿協會今年首度在全球最大市場－美國辦理「2022年美國台灣形象展」，以建立行銷台灣的平台為概念，透過智慧城市、台灣精品、文化、觀光、美食、旅遊等10大展區，以及智慧移動城市、創新醫療等論壇，整合台灣產業實力，促進並擴大台灣與海外產業、教育、人才、文化、觀光等領域雙向的交流及對話。

文總今（29）日表示，在外貿協會邀請下，本次美國台灣形象展文化展區由文總負責規劃設計，將以「台灣陣」為名、「廟口」為意象，齊聚台灣的傳統與新意。文化展區的主視覺設計以台灣多元族群、信仰、包容價值概念出發，融合新舊表演藝術形態與台灣多元文化，形成一場繽紛多樣的圖案。

展品將從台灣帶來2尊高270公分的神將，並集結霹靂布袋戲素還真戲偶、雷昇傳藝劇團風童火將及官將首臉譜面具、白沙屯拱天宮的頭旗、台灣老師傅製作的傳統手工鼓、唐美雲歌仔戲團的樂器，以及專為「台灣陣」打造的手繪燈籠等，讓美國民眾猶如親歷台灣民俗即景。

除了傳統民俗展品，展間內將透過影像輪播出台灣多元文化表演，包含雲門舞集、HRC舞團的新生代霹靂舞、風童火將、霹靂布袋戲、唐美雲歌仔戲團表演、獲台灣首座葛萊美獎的八歌浪等，讓觀眾的聽覺與視覺同步遊歷於台灣文化藝陣之中。

文總表示，「台灣陣」邀請觀眾走進展間，看見台灣「陣頭」如何凝聚成向心力與行動力兼具的「陣勢」，並在多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」下，開啟一場出由台灣起走、面向世界的文化遶境。文總將於開幕式當天下午，邀請雷昇傳藝劇團，以舞龍、醒獅、三太子，與大神將等文化藝陣，為形象展中帶來精彩的《台灣好陣》。

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