台灣形象展首度登美！文總率藝陣前進華府、展台灣民俗

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文總今（29）日表示，在外貿協會邀請下，本次美國台灣形象展文化展區由文總負責規劃設計，將以「台灣陣」為名、「廟口」為意象，齊聚台灣的傳統與新意。文化展區的主視覺設計以台灣多元族群、信仰、包容價值概念出發，融合新舊表演藝術形態與台灣多元文化，形成一場繽紛多樣的圖案。
展品將從台灣帶來2尊高270公分的神將，並集結霹靂布袋戲素還真戲偶、雷昇傳藝劇團風童火將及官將首臉譜面具、白沙屯拱天宮的頭旗、台灣老師傅製作的傳統手工鼓、唐美雲歌仔戲團的樂器，以及專為「台灣陣」打造的手繪燈籠等，讓美國民眾猶如親歷台灣民俗即景。
除了傳統民俗展品，展間內將透過影像輪播出台灣多元文化表演，包含雲門舞集、HRC舞團的新生代霹靂舞、風童火將、霹靂布袋戲、唐美雲歌仔戲團表演、獲台灣首座葛萊美獎的八歌浪等，讓觀眾的聽覺與視覺同步遊歷於台灣文化藝陣之中。
文總表示，「台灣陣」邀請觀眾走進展間，看見台灣「陣頭」如何凝聚成向心力與行動力兼具的「陣勢」，並在多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」下，開啟一場出由台灣起走、面向世界的文化遶境。文總將於開幕式當天下午，邀請雷昇傳藝劇團，以舞龍、醒獅、三太子，與大神將等文化藝陣，為形象展中帶來精彩的《台灣好陣》。