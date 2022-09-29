六福萬怡遭驗出三點蟹重金屬「鎘」超標！喊冤要廠商賠償
秋蟹季不少饕客愛好啃蟹，北市衛生局今年8月執行水產品第2波抽驗專案，今（29）日公布抽驗結果，沒想到25件抽檢商品中，唯一一件違規產品竟然是五星級「六福萬怡酒店」使用的冷凍三點蟹，重金屬「鎘」超標，更誇張的是六福萬怡是25件唯一一件違規，檢出重金屬鎘超標，北市衛生局已要求下架該產品，令產品來源業者限期改正，若未改善將依法處3萬到300萬元罰鍰。對此六福萬怡酒店稍早對外發出聲明強調，該批有問題產品未提供給客人食用，並且一得知該貨之檢驗結果後，立即全面退貨。酒店方也表示會積極配合調查。
六福萬怡酒店指出，當日經衛生局於酒店倉庫查驗的三點蟹，並未提供予客人食用。該批違規的冷凍三點蟹也是叫貨進來的，進貨的商品皆為經海關進口核准，並取得檢驗證明之商品。不過違規就是違規，六福萬怡酒店承諾必定以最嚴謹的態度管理並建構安全的餐飲環境，以不辜負廣大消費者的信任與期待。且不排除對供貨廠商請求賠償。
台北市衛生局共計抽驗25件生鮮水產品，包含12件魚類、5件貝類、5件蝦類、3件蟹類，檢驗動物用藥多重殘留(48項)、孔雀綠(2項)及重金屬(鎘、鉛、甲基汞)，檢驗結果1件「冷凍三點蟹」檢出重金屬鎘2.3mg/kg （標準:0.5mg/kg）以下，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」規定。北市衛生局已要求六福萬怡酒下架該商品，並要求進口商限期改正。