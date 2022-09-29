首波東北季風下週三報到！國慶連假會下雨？氣象局這樣說
受到副熱帶高壓影響，台灣今（29）日各地都維持晴到多雲的好天氣，不過由於雲量比起昨（28）日略多，所以各地最高溫稍稍下滑，中央氣象局表示，這波溫暖偏熱的天氣會持續到下週二（10/4），下週三（10/5）起入秋後首波東北季風南下，北部氣溫會慢慢轉涼，影響將持續到國慶日（10/10）。不過目前研判這波東北季風比較乾，到國慶連假期間應該不會在各地造成明顯雨勢，若有安排出遊的民眾暫時可以放心。此外，西北太平洋目前僅剩輕颱「洛克」，先前的「諾盧」、「庫拉」已減弱消散，氣象局預測，預計未來幾天洛克也會慢慢減弱，對台灣天氣不會造成影響。
氣象局預報員黃恩鴻表示，今日雲量較多，尤其中午過後雲慢慢長出來，因此各地高溫都稍降，最高溫出現在士林社子的攝氏35.7度，而明日天氣和今天相當類似，都是晴到多雲，感受上溫暖偏熱，各地高溫落在攝氏33~35度，大台北地區、南投縣、台東縣局部高溫可能來到攝氏36度，中午這3個地區紫外線可能達過量的等級，一定要特別留意。降雨方面，今晚到明日清晨，東半部和恆春半島會有零星降雨，但雨勢都偏小，明日白天各地晴朗，僅有西半部山區和高屏平地會有降雨，但水氣少、對流不明顯，雨勢也較局部。
黃恩鴻指出，週末天氣依舊晴朗䅰定，下週一和二（10/3、10/4）高壓直接籠罩，整體感受會更加炎熱；而下週三東北季風增強後，一開始水氣較多，北部及東北部氣溫稍降，也會出現局部短暫雨，中南部則較無影響，但到了下週五和國慶連假，雖然東北季風仍持續影響，但由於挾帶的水氣偏少，降雨也就非常不明顯，可能只有北部、東北部的迎風面會有局部零星降雨，目前還不需太擔心連假出遊會被雨神攪局。
此外，本週共生成諾盧、庫拉、洛克3個颱風，但諾盧登陸越南後結構已經破壞，日本附近的庫拉也在今日下午2時消失，氣象局預估，僅存的輕颱洛克路徑回持續往東北方、日本南部海域前進，且由於整體發展環境不佳，保守估計未來120小時內，它也將變回熱帶低壓，意味著又有3個颱風路徑全都閃過台灣。
>>>最好看的天氣新聞，最實用的穿搭撇步，都在《時尚氣象台》！！！