特企／及人中學推台美雙聯學制　快速接軌世界！

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及人中學是全台最早接軌國際、發展國際教育的學校之一，多年來引進外師授課、重視雙語教育，而位於美國加州橘郡的美國Fairmont費爾蒙特高中則是被《橘郡子女養育雜誌》評為當地最佳私立高中、美國Niche評比為A+私立高中，有九成學生畢業後進入全美排名前100的大學。Fairmont美國高中線上雙聯課程的招生對象為高一生，配合課程每月會安排線上同步課程與Fairmont老師交流，以全英語課程進行討論、簡報或互動為主，幫助提升學生的學術英語能力與訓練思考能力。
及人中學校長 賴惠文表示：「參加Fairmont美國高中雙聯課程的學生，透過全英語線上課程學習可獲得美國高中學分，畢業後即可獲得美國及台灣2張高中文憑，於國內升學既可豐富學習歷程檔案，對有志申請國內大學的學生來說可突顯個人學習與學術優勢；未來若是申請英國、美國、澳洲、紐西蘭及加拿大等海外頂尖大學，也具備高度的國際競爭力。另相較於高中就出國留學的費用，雙聯學程確實能大大減輕家長的經濟負擔！同時亦可在身邊多陪伴孩子的成長。」
及人中學在去年就成為劍橋領思Linguaskill測驗示範學校，鼓勵學生自主學習、展現所學，以培育具國際素養及全球視野並能適應未來世界的人才為目標，賴惠文校長也強調，校方會持續將雙語教學與國際教育的計畫向下扎根，發展多元學習格局，期盼能挖掘每個孩子的特點與優勢，孕育更多創新、優秀的未來人才。