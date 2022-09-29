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特企／及人中學推台美雙聯學制　快速接軌世界！

▲及人中學國際學校推台美雙聯學制，畢業即獲得台美高中雙文憑。（圖／品牌提供）
▲及人中學國際學校推台美雙聯學制，畢業即獲得台美高中雙文憑。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-09-29 18:17:48

位於新北市新店區的及人中學國際學校(以下簡稱及人中學)，近年配合政府2030雙語政策計畫，不僅積極推動國際教育交流、去年即開設「雙語教學實驗班」，成為首波核定的學校，今年更與被評比為美國A+私立高中的美國Fairmont費爾蒙特高中簽訂雙聯學制合作備忘錄，讓學生不用出國即可體驗美國高中課程教育，提升英語能力、提早訓練思考及解決問題能力，加上課程內容多元彈性，十分適合目前選擇讓孩子在家自學或就讀實驗小學的家長，做為孩子未來升學就讀的考量，讓孩子有更多選擇的機會。

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根據瑞典教育機構英孚(EF)於2021年發佈的《全球英語能力指標報告》中，評比全球各大城市的英語能力，台北僅位居62名，屬中級程度，落後於北京、香港、上海、首爾、河內等亞洲城市，全球化時代的來臨，為與世界接軌，提升英語能力及具備國際化視野是重要關鍵。

及人中學是全台最早接軌國際、發展國際教育的學校之一，多年來引進外師授課、重視雙語教育，而位於美國加州橘郡的美國Fairmont費爾蒙特高中則是被《橘郡子女養育雜誌》評為當地最佳私立高中、美國Niche評比為A+私立高中，有九成學生畢業後進入全美排名前100的大學。Fairmont美國高中線上雙聯課程的招生對象為高一生，配合課程每月會安排線上同步課程與Fairmont老師交流，以全英語課程進行討論、簡報或互動為主，幫助提升學生的學術英語能力與訓練思考能力。

及人中學校長 賴惠文表示：「參加Fairmont美國高中雙聯課程的學生，透過全英語線上課程學習可獲得美國高中學分，畢業後即可獲得美國及台灣2張高中文憑，於國內升學既可豐富學習歷程檔案，對有志申請國內大學的學生來說可突顯個人學習與學術優勢；未來若是申請英國、美國、澳洲、紐西蘭及加拿大等海外頂尖大學，也具備高度的國際競爭力。另相較於高中就出國留學的費用，雙聯學程確實能大大減輕家長的經濟負擔！同時亦可在身邊多陪伴孩子的成長。」

及人中學在去年就成為劍橋領思Linguaskill測驗示範學校，鼓勵學生自主學習、展現所學，以培育具國際素養及全球視野並能適應未來世界的人才為目標，賴惠文校長也強調，校方會持續將雙語教學與國際教育的計畫向下扎根，發展多元學習格局，期盼能挖掘每個孩子的特點與優勢，孕育更多創新、優秀的未來人才。

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