鏡週刊頻爆料！藍白陣營狂攻鏡電視　黨政人士曝目的大嘆

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針對鏡電視風波，黨政人士表示，國民黨與民眾黨陣營聲稱，鏡週刊的爆料是為了鏡電視，而鏡電視的籌設是因為府院介入。藍白陣營連日來廣傳這樣的劇本，除了讓總統府不得不發聲明駁斥外，持續攻擊鏡週刊、鏡電視，也引發譁然。
黨政人士分析，這樣的目標有二。第一，把周刊揭露過，包含國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙弊案，民眾黨新竹市長參選人高虹安、國民黨桃園市長參選人張善政涉及學術不倫和公私不分等等，悉數推給是執政黨透過週刊的政治操作，「模糊」弊案本身的焦點。
第二則是「圍魏救趙」。黨政人士表示，目前因為權利金爭執，而被系統台申請下架的TVBS引發關注，藍白陣營藉此讓NCC的委員們在外界一片新聞風潮中，不敢輕易做決定。
黨政人士也說，這些攻擊有3個不合邏輯處，首先，鏡週刊打擊對象橫跨藍綠，何止針對藍軍？舉凡促轉會案、翁茂鍾等大案，打立委蘇震清時，連時任總統府秘書長蘇嘉全都連帶打包「處理」、前總統府發言人丁允恭也有諸多「版面」，鏡週刊的評論、觀點對於府院、執政黨從來不假辭色，但也沒看過府院因此說這是替國民黨助選，更沒有像這次藍白陣營發動網軍肉搜記者，攻擊週刊。
第二個不合邏輯之處在於，鏡電視申設期間長達2年，是國內所有電視台申設期最長，附帶條件最多的電視台，所謂「府院介入」的結果，卻是審查期比別人長，規範條件比其他新聞台更嚴，創設人豈不自找麻煩？又換個角度，這不就證明關切遊說都無法動搖政府客觀辦事的立場。
第三個不合邏輯之處在於，截至今天為止，以政治力無論是假質詢之名發動攻擊，甚至更惡質的動用公權力介入媒體的內部治理，只要google一下新聞紀錄，就是民眾黨、時代力量以及國民黨，而台北市政府更因為濫用勞檢等公權力，目前被司法調查。簡單說，目前攻擊執政黨介入鏡電視案的，跟實際上介入的居然是同一組人。
該人士表示，從申設、上架到營運相關的所有程序，鏡電視受到的要求，按理說就應該跟其他電視台受到一體對待，不應該成為例外，就如同藍白陣營在過去對前新竹市長林智堅檢視，現在更不應該因為自己的參選人受不了同樣標準的檢視，而反過來攻擊檢視者。